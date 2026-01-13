Slušaj vest

Slučaj nestanka mlade žene iz Štajerske danas je imao tragičan kraj. Potvrđeno je da je 34-godišnja Johana G. (34) mrtva, a pripadnik austrijske specijalne policijske jedinice Kobra uhapšen je zbog sumnje da je povezan sa njenom smrću.

Osumnjičeni, koji je bio poslednja osoba u kontaktu sa ženom, tvrdi da je njena smrt bila „nesreća“.

Potraga za 34-godišnjom Johanom G. iz Tilmiča u okrugu Lajbnic traje od subote uveče. Njena majka je prijavila njen nestanak nakon što nije uspela da kontaktira ćerku. Istragu je preuzela Pokrajinska uprava kriminalističke policije, koja u početku nije isključivala nijednu mogućnost - nesreću, zločin ili samoubistvo.

Uhapšen pripadnik Kobre

Prekretnica se dogodila večeras, kada je slučaj eskalirao u istragu o nasilnom zločinu. Sinoć su Državno tužilaštvo Graca i policija izvestili o hapšenju 30-godišnjeg pripadnika specijalne jedinice Kobra, koji se povezuje sa nestankom. Prema policijskim navodima, on je bio poslednja poznata osoba koja je bila u kontaktu sa Johanom G. Nakon što su mu istražitelji pokazali snimke razgovora, priznao je da ju je upoznao preko aplikacije za upoznavanje i da su bili u povremenoj vezi više od godinu dana.

U utorak je policajac ponovo promenio svoju priču, priznajući da je nestala žena umrla tokom „igara seksualnog gušenja. Tvrdio je, međutim, da je to bila „nesreća“ tokom intimnog odnosa i da je sahranio njeno telo.

Policija je potvrdila da su u stanu osumnjičenog pronađena dva pištolja, službeni pištolj Glok i pištolj za trening. Oba oružja su prijavljena kao ukradena od 2018. godine. Zašto je muškarac posedovao pištolje takođe je predmet istrage.

Danas je takođe objavljeno da je Johana, koja je radila kao fitnes trener, verovatno bila trudna.

Istraga se vodi zbog sumnje na ubistvo, a pravosudni organi napominju da se osumnjičeni nevin.