Bil i Hilari Klinton odbili su da svedoče u kongresnoj istrazi o pokojnom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, koju su vodili republikanci, ocenivši da je to bio postupak motivisan stranačkim interesima.

U pismu republikanskom poslaniku Džejmsu Komeru, predsedniku Nadzornog odbora Predstavničkog doma, napisali su da „svaki čovek mora da odluči kada je dosta“, i dodali da je za njih „taj trenutak sada došao“.

Moguće posledice odbijanja svedočenja

Komer je pretio da će Klintonove proglasiti krivima za nepoštovanje Kongresa ako se ne pojave pred odborom, što bi potencijalno moglo dovesti do krivičnih prijava.

U pismu koje je Hilari Klinton podelila na društvenim mrežama, Klintonovi su rekli da su pokušali da pruže ono „malo informacija“ koje su imali kako bi pomogli istrazi i optužili Komer da skreće pažnju sa propusta Trampove administracije.

„Uradili smo ovo jer su Epštajnovi zločini bili užasni. Ako vlada nije učinila sve što je mogla da istraži i procesuira ove zločine, iz bilo kog razloga, to bi trebalo da bude fokus vašeg rada... Nema dokaza da to činite“, napisali su.

„Ne postoji uverljivo objašnjenje za ono što radite osim stranačke politike“, rekli su, dodajući da očekuju da će Komer naložiti odboru da ih proglasi krivima za nepoštovanje suda.