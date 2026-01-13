Slušaj vest

Ukrajinski parlament danas nije imenovao bivšeg premijera i ministra odbrane Denisa Šmigalja za ministra energetike, što je predstavljalo udarac sveobuhvatnoj rekonstrukciji vlade koju je sproveo predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Šmihalj, koji je bio premijer pet godina pre nego što je prošle godine premešten na oko šest meseci u Ministarstvo odbrane, bio je izabran da preuzme vođstvo nad Ministarstvom energetike, koje je bez rukovodioca skoro dva meseca, jer je energetski sektor Ukrajine pod sve većim pritiskom ruskih napada.

Prethodna ministarka energetike, Svetlana Grinčuk, smenjena je prošle godine nakon što je bila umešana u veliki korupcijski skandal koji je kompromitovao i njenog prethodnika.

Uprkos očekivanjima da će biti odobren, Šmihalj nije dobio potrebnih 226 glasova, obezbedivši podršku samo 10 poslanika, dok su tri opozicione stranke bile uzdržane. Oko dvadesetak poslanika iz Zelenskijeve stranke nije glasalo.

Šmihaljevo nominovanje bilo je deo šire rekonstrukcije kabineta, čiji je cilj bio da se kijevsko rukovodstvo prilagodi novoj fazi rata koju karakterišu dublji udari, brza tehnološka adaptacija i rastući pritisak na kritičnu infrastrukturu.

Foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ranije u utorak, parlament je glasao za smenu Šmihalja sa mesta ministra odbrane, a očekuje se da će dužnost preuzeti ministar za digitalnu transformaciju Mihailo Fedorov.

Očekivalo se da će Parlament takođe potvrditi Fedorova na novoj funkciji pre završetka sednice.

Umesto toga, poslanici su odložili rad bez odobrenja bilo kog imenovanja, uprkos tome što su oba kandidata već formalno smenjena sa svojih prethodnih funkcija u očekivanju glatke tranzicije.

Poslanici su rekli da će se parlament ponovo sastati u sredu kako bi ponovo razmotrio obe nominacije.