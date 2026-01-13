NOVINARI PITALI TRAMPA ŠTA JE ZNAČILO DA JE "POMOĆ ZA IRANSKE PATRIOTE NA PUTU": Evo šta im je odgovorio američki lider (VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp ostao je šaljiv u vezi sa mogućom pomoći iranskim demonstrantima, nakon što je ranije na društvenim mrežama objavio da je „pomoć na putu“.
Na pitanje novinara šta je mislio pod tom objavom, Tramp je odgovorio: „Moraćete sami da shvatite. Žao mi je“, izveštava Aksios.
Poznato je da Trampova administracija razmatra kako da izvrši pritisak na iranski režim nakon smrtonosnog obračuna sa demonstrantima.
Portparolka Bele kuće Karolin Livit izjavila je juče da su vazdušni napadi među „mnogim, mnogim opcijama“ koje se razmatraju, ali je naglasila da je „diplomatija uvek prva opcija za predsednika“.
Tramp na Truth Social: Pomoć je na putu
Podsetimo, Tramp je večeras poručio Irancima da nastave da protestuju i da je "pomoć na putu".
Tramp, međutim, nije dao više detalja.
"Iranske patriote, nastavite da protestujete - preuzimte vaše institucije! Pomoć je na putu", naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.
On je pojasnio da je otkazao sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok se "bezumno ubijanje" demonstranata ne prekine.
Američki predsednik je više puta zapretio Teheranu vojnom akcijom ukoliko njegova administracija utvrdi da Islamska Republika koristi smrtonosnu silu protiv antivladinih demonstranata.
Tramp je u nedelju rekao da veruje da Iran „počinje da prelazi“ tu liniju, što je njega i njegov tim za nacionalnu bezbednost navelo da razmatraju „veoma snažne opcije“, iako je istovremeno naveo da su Iranci pokušali da stupe u kontakt sa SAD.
Ipak, u ponedeljak je predsednikov tim ponudio opreznu nadu da bi se moglo pronaći diplomatsko rešenje.
"Ono što javno čujete od iranskog režima prilično se razlikuje od poruka koje administracija prima privatno, i mislim da je predsednik zainteresovan da ispita te poruke", rekla je juče portparolka Bele kuće Karolin Livit. „Međutim, uz to rečeno, predsednik je pokazao da se ne plaši da upotrebi vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a niko to ne zna bolje od Irana.“
(Kurir.rs/Index)