Izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof se tajno sastao tokom vikenda sa bivšim iranskim prestolonaslednikom Rezom Pahlavijem, koji je bio u egzilu, kako bi razgovarali o protestima koji besne u Iranu, prema rečima visokog američkog zvaničnika.

Ovo je bio prvi sastanak na visokom nivou između iranske opozicije i Trampove administracije otkako su protesti počeli pre 15 dana. Pahlavi pokušava da se pozicionira kao „prelazni“ lider ako režim padne.

Pahlavi, sin šaha koji je svrgnut tokom Islamske revolucije 1979. godine, predvodi opozicionu frakciju iz egzila u SAD

Tokom poslednje dve nedelje, Pahlavi se pojavljivao na američkim televizijskim mrežama pozivajući Trampovu administraciju da interveniše u podršci protestima.

Administracija razmatra opcije dok protesti eskaliraju

Tim za nacionalnu bezbednost Bele kuće održao je sastanak u utorak ujutru o opcijama za reagovanje na proteste. Predsednik Tramp nije prisustvovao.

Visoki američki zvaničnik rekao je za Aksios da su razmatranja unutar administracije u relativno ranoj fazi.

„Trenutno još uvek nismo u fazi donošenja odluke o vojnoj akciji“, rekao je zvaničnik, priznajući da je teško predvideti gde će Tramp sleteti.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je na zatvorenim sastancima poslednjih dana da, u ovoj fazi, administracija razmatra nekinetičke odgovore kako bi pomogla demonstrantima, prema izvoru sa neposrednim znanjem.

Reza Pahlavi kao simbol ujedinjenja i sporni „prelazni“ lider

Protesti su nastavljeni u utorak u gradovima širom Irana. Procene broja žrtava su dramatično porasle, ali se i značajno razlikuju. Izrael je podelio procenu sa SAD da je najmanje 5.000 demonstranata ubijeno, prema rečima američkog zvaničnika.

„Iranci sprovode masovnu represiju“, rekao je američki zvaničnik.

Tramp je u utorak pozvao iranski narod da „ nastavi da protestuje “ i „preuzme“ vladine institucije, dodajući: „Pomoć je na putu“.

Kada su ga novinari u utorak pitali šta je pod tim mislio, Tramp je rekao: „Moraćete to da shvatite“ i naglasio da misli da bi Amerikanci „trebalo da se povuku“ iz Irana.

Kada su protesti počeli, Trampova administracija nije videla Pahlavija kao značajnog političkog igrača.

U intervjuu za „Hju Hjuitovu emisiju“ prošle nedelje, Tramp je odbio da ga podrži.

Međutim, visoki američki zvaničnik rekao je da je administracija bila iznenađena što su tokom mnogih demonstracija demonstranti skandirali Pahlavijevo ime.

„Došlo je do uspona Pahlavija. Skandiraju njegovo ime na demonstracijama u mnogim gradovima i čini se da se to dešava organski“, rekao je američki zvaničnik.

Karim Sadžadpur, viši analitičar u Karnegijevom fondu, rekao je za Aksios da Pahlavi pruža ujedinjujući fokus za nacionalistička osećanja među demonstrantima, za razliku od islamističkog radikalizma režima.

„Većina ovih demonstranata rođena je posle revolucije 1979. godine i imaju nostalgiju za erom koju nikada nisu doživeli, kada je ekonomija zemlje rasla, bila je društveno slobodna i uživala je pozitivan međunarodni imidž. Reza Pahlavi je lider koji za mnoge Irance najbolje otelotvoruje taj patriotizam i tu nostalgiju usmerenu ka budućnosti kako bi Iran ponovo postao veliki“, rekao je Sadžadpur.

Raz Zimt, direktor iranskog programa u Izraelskom institutu za studije nacionalne bezbednosti, rekao je da se Pahlavijevo ime pojavljivalosa značajnom učestalošću tokom protesta, ali da je teško reći da li to predstavlja široku javnu podršku unutar iranskog društva.

Čak i ako ne postoji široko rasprostranjeno verovanje u Pahlavijeve „liderske sposobnosti“, moguće je da bi mnogi Iranci bili spremni da ga prihvate kao vođu barem „privremeno“ iz osećaja da je poželjniji „u odnosu na sadašnje stanje stvari“, rekao je Zimt.

Podeljena javnost i neizvesna budućnost iranske opozicije