Turistički grad Santa Klara del Mar u Argentini bio je u ponedeljak poprište velike tragedije kada je retka pojava poznata kao meteo-cunami iznenada pogodila obalu. U iznenadnom talasu mora poginuo je muškarac (29), dok je najmanje 35 ljudi povređeno.

Video snimci sa mesta događaja prikazuju ljude kako u panici beže sa prepunih plaža dok je more raslo neverovatnom brzinom, odnoseći sve pred sobom. Svedoci tvrde da se voda u jednom trenutku podigla na visinu od skoro devet metara.

Nakon što se more smirilo, 29-godišnji muškarac je pronađen mrtav nakon što ga je jak talas povukao na otvoreno more i bacio na stene.

Spasioci su uspeli da ga izvuku i pokušali su reanimaciju, ali nažalost njegove povrede su bile preteške. Još jedan muškarac je doživeo srčani udar nakon što ga je bujica odnela u vodu, a desetine drugih ljudi su zbrinute sa teškim povredama.

Pojava nije pogodila samo Santa Klaru, već i susedne gradove poput Mar del Plate, gde su spasioci morali da intervenišu jer je nivo mora porastao za pola metra za nekoliko sekundi. Iz predostrožnosti, vlasti su naredile evakuaciju svih plaža u regionu dok se situacija potpuno ne stabilizuje.

Šta je tačno meteo-cunami?

Za razliku od klasičnog cunamija izazvanog zemljotresom, meteo-cunami se pokreće iznenadnim promenama atmosferskog pritiska i jakim vetrovima tokom olujnih sistema.

Olujni front stvara talas koji se kreće ka obali, gde se dodatno pojačava ulaskom u plitka područja ili zalive. Stručnjaci ističu da je ove događaje gotovo nemoguće predvideti.