Raspored stolova, di-džej za pultom, eksplodirani kanisteri, ranac sa još pirotehnike, zaključana sigurnosna vrata: okviri, crteži, grafikoni, fotografije — ovo je sadržaj dosijea koji je podnet na ročištu vlasnika bara "Le Konstelašn" u Kran-Montani, Žaka Moretija, gde je četrdeset mladih ljudi poginulo u novogodišnjoj noći.

Kako je Moreti rekao tužiocima, požurio je u bar nakon što ga je supruga obavestila o požaru u 1:35 ujutru.

- Kada sam stigao, već sam video kako trepere plava svetla i da je napolju bilo mnogo ljudi - rekao je istražiteljima.

Zajedno sa dečkom konobarice, Moreti je pokušao da uđe u bar kroz glavni ulaz, ali nije uspeo zbog gustog dima. Uspeli su da uđu samo kroz vrata za pomoć koja su bila zaključana iznutra. Iza vrata, dvojica muškaraca su pronašli nekoliko ljudi kako nepomično leže na podu, uključujući i 24-godišnju konobaricu Sijane Panine, koja se navodi kao jedna od odgovornih za nenamerno izazivanje požara.

- Pokušavali smo da je reanimiramo više od sat vremena, dok nam bolničari nisu rekli da je prekasno. Bila nam je kao snaja, kao mlađa sestra. Provela je Božić sa nama. Slomljena sam - rekla je njegova supruga, Džesika Moreti.

Žak nije mogao da objasnio zašto su sigurnosna vrata bila zaključana iznutra.

Štaviše, slika sa bezbednosnih kamera mesta događaja, koju je prikazao "Tg3", izgleda potvrđuje da je izlaz za slučaj opasnosti bio blokiran ormarićem, možda stočićem za kafu — put za bekstvo koji je mogao da spase mnoge mlade živote.

- Izgleda kao mali sto, teško je reći, ali ovo svakako stvara još više problema, dragocene minute za bekstvo - komentariše voditelj dok se prikazuje snimak u emisiji "Dentro la notizia", na italijanskom Kanalu 5.

Vrata su se takođe otvorila ka unutra, a ne pritiskom na kvaku kao što je uobičajeno u barovima.

Bez kućnog pritvora

Kako se dodaje, Džesiki neće biti određen kućni pritvor, dok je sud naložio da joj se zabrani napuštanje Švajcarske, da joj se oduzme pasoš i da plati kauciju čiji iznos tek treba da se utvrdi.

Pojavili su se i novi detalji tragedije.

Prema rečima bivšeg upravnika mesta gde se tragedija dogodila, pre 2015. godine, "Le Konstelašn" nije bio bar, već da je Žak Moreti transformisao podrum značajnim građevinskim radovima, započetim bez podnošenja zahteva za građevinsku dozvolu, već jednostavnim obaveštavanjem opštine.

Istraga o uzrocima požara i odgovornosti za jednu od najvećih novogodišnjih tragedija u Švajcarskoj je još uvek u toku.Među stradalima je i Srbin Stefan Ivanović, koji je u subotu sahranjen u rodnom selu Jajčić kod Ljiga.