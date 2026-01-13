Slušaj vest

Bivši državni tužilac Arizone Mark Brnović  preminuo je u 59. godini, saopštila je njegova porodica.

- Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje da je Mark Brnović preminuo. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i zagovornik pravde, zauvek ćemo ga pamtiti i ceniti kao voljenog oca, muža, sina i brata. Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti izlivom ljubavi i podrške toliko divnih ljudi širom države i zemlje. Porodica moli za privatnost tokom ovog teškog vremena. Organizacija komemoracije biće objavljena čim bude dostupna - navodi se u saopštenju.

Uzrok smrti nije objavljen.

Brnović je bio nominovan za ambasadora SAD u Srbiji, a na ovu funkciju ga je predložio  američki predsednik Donald Tramp, koji je kasnije tu nominaciju i povukao.

Kurir.rs/abc15

Ne propustitePolitikaTRAMP POVUKAO NOMINACIJU MARKA BRNOVIĆA ZA AMBASADORA U SRBIJI: Razlog promene odluke nije naveden
Donald Tramp
PolitikaPODELIO FOTOGRAFIJU S PORODICOM UZ OVU PORUKU: Novi ambasador SAD u Srbiji slavi Vaskrs u pravoslavnoj crkvi (FOTO)
profimedia-0841973403.jpg
PlanetaSRBIN BRNOVIĆ NE DA NA SEBE! Evo kako je budući Trampov ambasador SAD u Beogradu odgovorio na provokaciju novinara dok je bio Državni tužilac Arizone (VIDEO)
mark.jpg