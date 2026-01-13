"JEDINI NJEGOV GREH JE ŠTO JE HTEO SLOBODU": Erfan Soltani (26) sutra bi mogao biti pogubljen! Dobiće 10 minuta sa porodicom, a onda će ga vlast javno obesiti!
Mladi Iranac, čiji je jedini „zločin“, prema grupama za ljudska prava, bio zahtev za slobodom, mogao bi da postane prva osoba koja će sutra biti javno pogubljena u brutalnom obračunu iranskih vlasti sa masovnim protestima koji danima potresaju zemlju.
On je Erfan Soltani (26), vlasnik prodavnice odeće iz grada Fardis u centralnom Iranu, koji je prošlog četvrtka učestvovao u protestu protiv režima.
Uhapšen je u svom domu, pritvoren i osuđen na smrt u izuzetno kratkom roku. Prema grupama za ljudska prava, Soltaniju će biti dozvoljeno samo deset minuta sa porodicom pre nego što bude obešen, navodno sutra ujutru, izveštava Dejli mejl.
Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) navodi da je Soltani jedan od više od 10.700 ljudi uhapšenih od izbijanja protesta 28. decembra.
Porodica očajna, sestri uskraćen pristup dosijeu slučaja
Arina Moradi, članica organizacije za ljudska prava Hengav, koja je u kontaktu sa porodicom osuđenog mladića, rekla je da su njegovi rođaci „u šoku i očaju“ zbog onoga što ona kaže da je presedan bez ikakvog pravnog postupka.
- Njihov sin nikada nije bio politički aktivista. On je bio samo deo mlađe generacije koja je izašla na ulice zbog države Iran, rekla je Moradi, dodajući da porodica danima nije imala nikakve informacije o njemu, sve dok ih vlasti nisu obavestile o njegovom hapšenju i skorem pogubljenju.
Prema rečima Hengava, vlasti su porodicu o smrtnoj presudi obavestile tek četiri dana nakon njegovog hapšenja. Soltanijeva sestra, koja je licencirani advokat, pokušala je da pokrene pravni postupak, ali joj je do sada uskraćen pristup sudskom dosijeu.
Organizacija kaže da je Soltaniju od hapšenja uskraćena osnovna prava, uključujući pravo na advokata, odbranu i pravedno suđenje, što su ocenili kao jasno kršenje međunarodnog prava.
U međuvremenu, nasilje na ulicama Irana se nastavlja nesmanjenom brzinom. Iranski zvaničnik je rekao Rojtersu da je u protestima ubijeno oko 2.000 ljudi, dok norveška organizacija Iran Hjuman Rajts upozorava da bi broj žrtava, prema nekim procenama, mogao da pređe 6.000.
Ratna zona na ulicama
Svedoci opisuju scene slične ratnim zonama - snage bezbednosti pucaju na nenaoružane demonstrante, tela se odvoze kamionima, a strah se širi gradovima. Smrt 23-godišnje studentkinje mode Rubine Aminijan, koja je upucana u glavu iz neposredne blizine tokom protesta, izazvala je dodatno negodovanje.
Iranske vlasti su protestante nazvale „izgrednicima“ i „neprijateljima Božijim“, optužbe koje mogu nositi smrtnu kaznu u Iranu. Opozicija upozorava da se osnivaju sudovi po hitnom postupku, usmereni na zastrašivanje i fizičko eliminisanje demonstranata.
Prema podacima Nacionalnog saveta otpora Irana (NCRI), samo u 2025. godini u Iranu je izvršeno više od 2.200 pogubljenja, što je rekord u 36-godišnjoj vladavini vrhovnog vođe Alija Hamneija.
Ujedinjene nacije i međunarodne organizacije za ljudska prava izrazile su zaprepašćenje zbog eskalacije nasilja, upozoravajući da se Iran nalazi u spirali represije koja podseća na najmračnija poglavlja njegove skorašnje istorije.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/M.V.)