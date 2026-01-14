Slušaj vest

Najmanje 25 osobe je poginulo i desetine su povređene na Tajlandu nakon što se kran danas srušio na putnički voz i iskočio iz šina.

Snimci sa mesta nesreće pokazuju polomljenu konstrukciju krana koja leži na džinovskim betonskim stubovima, dok se ispod toga dim diže iz olupine voza.

Nesreća se desila u provinciji Nakhon Ratčasima, severoistočno od glavnog grada Bangkoka, a spasioci su odmah angažovani na izvlačenju putnika iz vagona

- Oko 9 sati ujutru čuo sam glasan zvuk, kao da nešto klizi odozgo, a zatim su usledile dve eksplozije. Kada sam otišao da vidim šta se dogodilo, zatekao sam kran kako stoji na putničkom vozu sa tri vagona. Činilo se da je metal sa krana udario u sredinu drugog vagona, presekavši ga na pola - rekao je lokalni stanovnik Mitr Intrpanja (54), koji je bio na licu mesta.

Tačapon Činavong, šef okružne policije, potvrdio je da je 25 osoba poginulo, a da je još 80 povređeno.

- Sada tražimo od bolnica da nam kažu koliko ljudi je u kritičnom stanju - rekao je Tačapon.

Nesreća se dogodila na gradilištu koje je deo projekta vrednog 5,4 milijarde dolara koji finansijski podržava Kina u okviru izgradnje mreže brzih železnica na Tajlandu.

Cilj je da se Bangkok poveže sa Kunmingom u Kini preko Laosa do 2028. godine, u okviru ogromne kineske infrastrukturne inicijative "Pojas i put".

- Kran se srušio na voz, što je dovelo do njegovog iskliznuća iz šina i požara - saopšteno je iz službe za odnose sa javnošću pokrajine Nakhon Ratčasima.

Snimci koje su emitovali lokalni mediji prikazuju spasioce kako žure na mesto nesreće i jarko obojeni voz koji je iskliznuo iz šina na bok dok dim kulja iz ruševina.

Tačapon je rekao da su vlasti obustavile operaciju spasavanja zbog "curenja hemikalija" na mestu nesreće.

Ministar saobraćaja Fipat Račakitprakarn kazao je da je u vozu bilo 195 ljudi.

Vlasti pokušavaju da identifikuju poginule i utvrde uzrok nesreće.