9:26

Iranski ambasador pri UN se Guterešu žalio na Trampa

Iranska agencija IRNA prenosi da je Saeid Iravani, ambasador pri Ujedinjenim nacijama, poslao pismo generalnom sekretaru Antoniju Guterešu u kojem Trampa optužuje da "podstiče nasilje" u Iranu.

An­to­nio Guteres
An­to­nio Gutereš Foto: AP Khalil Senosi

Iravani u pismu navodi da Trampovi komentari izazivaju političku nestabilnost i ugrožavaju bezbednost, kršeći tako Povelju UN.

9:21

Kina se protivi bilo kakvoj Trampovoj intervenciji u Iranu

Kina je poručila da se protivi bilo kakvoj mogućoj intervenciji američkog predsednika u Iranu, prenosi Skaj njuz.

Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu je saopštilo da ne odobrava korišćenje pretnji silom u međunarodnim odnosima nakon što je Donald Tramp obećao "veoma snažnu akciju" ukoliko iranske krenu sa pogubljenima demonstranata.

Sastanak Donalda Trampa i Sija Đinpinga, predsednika SAD i Kine, na marginama samita APEK u Južnoj Koreji Foto: YONHAP/YNA, Mark Schiefelbein/AP, Shutterstock, Mark Schiefelbein/AP

9:12

Hatami: Iranska vojska spremnija nego pre rata s Izraelom 

Iranska vojska je trenutno borbeno mnogo spremnija i koordinisanija nego što je bila pre oružanog sukoba sa Izraelom u junu 2025. godine, izjavio je vrhovni komandant iranskih oružanih snaga general-major Amir Hatami.

„Iranske oružane snage su sada znatno spremnije za borbu nego pre 'Dvanaestodnevnog rata', koji je bio jedinstveno iskustvo za iransku vojsku i doprineo je razvoju vojnih sposobnosti, obuci trupa i koordinaciji između pojedinačnih jedinica“, rekao je Hatami, preneo je portal "Bagdad tudej".

Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh

On je naveo da je iskustvo borbenih dejstava u junu 2025. godine „ojačalo sposobnost iranskih oružanih snaga da se suprotstave različitim potencijalnim agresivnim scenarijima i da zaštite bezbednost i suverenitet Islamske Republike“, prenosi Tas.

Hatami je naglasio da su, prema njegovom mišljenju, trenutne američke pretnje "realne“ i dodao da se iranske oružane snage prema njima odnose "sa najvećom ozbiljnošću i na najvišem nivou pripravnosti“.

profimedia0450732123.jpg
General-major Amir Hatami Foto: Profimedia

"Obuka iranske vojske u potpunosti je u skladu sa prirodom pretnji“, rekao je Hatami.

8:45

Šef iranskog pravosuđa: Javna suđenja i pogubljenja odmah, neće biti isti efekat posle par meseci

Golamhosein Mohseni-Edžeji, prvi čovek pravosudnog sistema u Iranu, poručio je da će u toj zemlji biti obavljena suđenja po kratkom postupku i pogubljenja uprkos upozorenju Trampa Teheranu da to ne čini.

AP prenosi da je Edžeji to kazao u video snimku iranske televizije koji je objavljen na internetu.

- Ako želimo da obavimo posao, treba da to uradimo sada. Ukoliko želimo da učinimo nešto, moramo da to obavimo odmah. Ukoliko postane kasno, dva meseca, tri meseca kasnije, to nema isti efekat. Ako želimo da uradimo nešto, moramo da brzo delujemo - kazao je on.

Edžejijeve reči direktno prkose Trampovom upozorenju izerečenom sinoć u intervjuuza CBS.

- Ukoliko urade tako nešto (pogubljenja), mi ćemo preduzeti veoma snažnu akciju - rekao je Tramp.

AFP prenosi da je Edžeji i objasnio zašto Teheran treba odmah da deluje.

- Ukoliko je određena osoba zapalila nekoga, odrubila glavu nekome i zapalila ga, onda mi moramo da brzo obavimo naš posao - kazao je Edžei tokom posete zatvoru u kojem su smešteni uhapšeni na protestima.

Iranske novinske agencije su prenele da je on poručio da će suđenja biti održana "javno" oi dodao da je u zatvoru proveo pet sati kako bi ispitao slučajeve protiv demonstranata.

8:38

Više od 2.500 ubijenih, među njima i maloletnici

Prema najnovijim podacima američke organizacije Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency - HRANA) u Iranu je u 17 dana protesta potvrđena smrt 2.571 osobe, od čega 2.403 demonstranta i 147 pripadnika bezbednosnih snaga i pristalica vlasti.

Navodi se da je među ubijenima i 12 osoba mlađih od 18 godina.

8:37

Fotografije protesta u Iranu do sada

Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Demonstracije u Iranu. Pale se i cepaju zastave Islamske Republike Iran, a uzvikuju parole podrške šahu Rezi Pahlaviju na ulicama iranskih gradova. Demonstranti nose i njegove fotografije u znak podrške. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

8:34

Iran: Amerika nastoji da izmisli razlog za vojnu intervenciju

Iranska vlada je optužila SAD da nastoje da "izmisle razlog za vojnu intervenciju".

Iz Teherana je upozoreno da je "ta šema već zakazala ranije".

8:27

Porodica Erfana Soltanija: Biće pogubljen danas

Porodica 26-godišnjeg Iranca Erfana Soltanija, koji je uhapšen prošle nedelje na demonstracijama, izjavila je za persijski servis BBC da će on biti pogubljen danas.

o_38167510_1280 copy.jpg
Erfan Soltani Foto: Printskrin X

Američka organizacija Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency - HRANA) navodi da je Soltani jedan od više od 10.700 ljudi uhapšenih od izbijanja protesta, a mogao bi da bude prvi koji je pogubljen.