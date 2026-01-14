IRAN PRKOSI TRAMPOVOJ PRETNJI, KREĆU POGUBLJENJA DEMONSTRANATA! Oglasio se šef pravosuđa u Teheranu: Da delujemo ako odrubljuju glave i spaljuju ljude (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Iranu "veoma snažnom akcijom" u koliko započne pogubljenja učesnika antivladinih demonstracija.
Broj ubijenih u protestima koji traju od 28. decembra raste, a šef Bele kuće je juče Irancima poručio da "pomoć stiže", ne precizirajući da li misli na vojnu intervenciju.
Iranski ambasador pri UN se Guterešu žalio na Trampa
Iranska agencija IRNA prenosi da je Saeid Iravani, ambasador pri Ujedinjenim nacijama, poslao pismo generalnom sekretaru Antoniju Guterešu u kojem Trampa optužuje da "podstiče nasilje" u Iranu.
Iravani u pismu navodi da Trampovi komentari izazivaju političku nestabilnost i ugrožavaju bezbednost, kršeći tako Povelju UN.
Kina se protivi bilo kakvoj Trampovoj intervenciji u Iranu
Kina je poručila da se protivi bilo kakvoj mogućoj intervenciji američkog predsednika u Iranu, prenosi Skaj njuz.
Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu je saopštilo da ne odobrava korišćenje pretnji silom u međunarodnim odnosima nakon što je Donald Tramp obećao "veoma snažnu akciju" ukoliko iranske krenu sa pogubljenima demonstranata.
Hatami: Iranska vojska spremnija nego pre rata s Izraelom
Iranska vojska je trenutno borbeno mnogo spremnija i koordinisanija nego što je bila pre oružanog sukoba sa Izraelom u junu 2025. godine, izjavio je vrhovni komandant iranskih oružanih snaga general-major Amir Hatami.
„Iranske oružane snage su sada znatno spremnije za borbu nego pre 'Dvanaestodnevnog rata', koji je bio jedinstveno iskustvo za iransku vojsku i doprineo je razvoju vojnih sposobnosti, obuci trupa i koordinaciji između pojedinačnih jedinica“, rekao je Hatami, preneo je portal "Bagdad tudej".
On je naveo da je iskustvo borbenih dejstava u junu 2025. godine „ojačalo sposobnost iranskih oružanih snaga da se suprotstave različitim potencijalnim agresivnim scenarijima i da zaštite bezbednost i suverenitet Islamske Republike“, prenosi Tas.
Hatami je naglasio da su, prema njegovom mišljenju, trenutne američke pretnje "realne“ i dodao da se iranske oružane snage prema njima odnose "sa najvećom ozbiljnošću i na najvišem nivou pripravnosti“.
"Obuka iranske vojske u potpunosti je u skladu sa prirodom pretnji“, rekao je Hatami.
Šef iranskog pravosuđa: Javna suđenja i pogubljenja odmah, neće biti isti efekat posle par meseci
Golamhosein Mohseni-Edžeji, prvi čovek pravosudnog sistema u Iranu, poručio je da će u toj zemlji biti obavljena suđenja po kratkom postupku i pogubljenja uprkos upozorenju Trampa Teheranu da to ne čini.
AP prenosi da je Edžeji to kazao u video snimku iranske televizije koji je objavljen na internetu.
- Ako želimo da obavimo posao, treba da to uradimo sada. Ukoliko želimo da učinimo nešto, moramo da to obavimo odmah. Ukoliko postane kasno, dva meseca, tri meseca kasnije, to nema isti efekat. Ako želimo da uradimo nešto, moramo da brzo delujemo - kazao je on.
Edžejijeve reči direktno prkose Trampovom upozorenju izerečenom sinoć u intervjuuza CBS.
- Ukoliko urade tako nešto (pogubljenja), mi ćemo preduzeti veoma snažnu akciju - rekao je Tramp.
AFP prenosi da je Edžeji i objasnio zašto Teheran treba odmah da deluje.
- Ukoliko je određena osoba zapalila nekoga, odrubila glavu nekome i zapalila ga, onda mi moramo da brzo obavimo naš posao - kazao je Edžei tokom posete zatvoru u kojem su smešteni uhapšeni na protestima.
Iranske novinske agencije su prenele da je on poručio da će suđenja biti održana "javno" oi dodao da je u zatvoru proveo pet sati kako bi ispitao slučajeve protiv demonstranata.
Više od 2.500 ubijenih, među njima i maloletnici
Prema najnovijim podacima američke organizacije Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency - HRANA) u Iranu je u 17 dana protesta potvrđena smrt 2.571 osobe, od čega 2.403 demonstranta i 147 pripadnika bezbednosnih snaga i pristalica vlasti.
Navodi se da je među ubijenima i 12 osoba mlađih od 18 godina.
Fotografije protesta u Iranu do sada
Iran: Amerika nastoji da izmisli razlog za vojnu intervenciju
Iranska vlada je optužila SAD da nastoje da "izmisle razlog za vojnu intervenciju".
Iz Teherana je upozoreno da je "ta šema već zakazala ranije".
Porodica Erfana Soltanija: Biće pogubljen danas
Porodica 26-godišnjeg Iranca Erfana Soltanija, koji je uhapšen prošle nedelje na demonstracijama, izjavila je za persijski servis BBC da će on biti pogubljen danas.
Američka organizacija Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency - HRANA) navodi da je Soltani jedan od više od 10.700 ljudi uhapšenih od izbijanja protesta, a mogao bi da bude prvi koji je pogubljen.