Iako porodica nije saopštila uzrok smrti, The Arizona Republic je citirao bivšu Brnovićevu portparolku Keti Konor, koja je rekla da je preminuo u snu u ponedeljak, najverovatnije od srčanog udara.

"Najpoznatiji kao 26. generalni tužilac Arizone, državni i federalni tužilac i branilac pravde, zauvek će biti upamćen i voljen od nas kao drag suprug, otac, sin i brat!, stoji u saopštenju koje je potpisala porodica Brnović.

"Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti iskazima ljubavi i podrške od strane mnogih divnih ljudi širom države i zemlje!, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Marka Brnovića je prošlog leta predsednik SAD Donald Tramp nominovao za ambasadora SAD u Srbiji, ali je Bela kuća kasnije povukla nominaciju.

Brnović, čiji su roditelji emigrirali iz Srbije, rođen je u Detroitu 1966. godine, služio je kao pripravnik u Kongresu u kancelariji tadašnjeg predstavnika Džona Mekkejna 1984. godine, pre nego što je diplomirao 1988. godine na Arizonskom državnom univerzitetu, a tri godine kasnije stekao diplomu prava na Univerzitetu u San Dijegu.

Radio je kao tužilac u kancelariji okružnog tužioca Marikopa, a zatim je prešao u kancelariju generalnog tužioca, potom je vodio Goldwater Institut za Ustavno upravljanje od 2003–2005, radio u službi za odnose za privatnog izvođača pre nego što je od 2007. do 2009. godine radio za američkog tužioca u Feniksu. Republikanski guverner Džan Bruer ga je imenovao za vođu Odeljenja za kockanje.

Od kada je napustio izabranu funkciju, Brnović je radio kao partner u nacionalnoj advokatskoj firmi.