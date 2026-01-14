Slušaj vest

(KMG) — Matični deo Kine je spreman da sarađuje sa svim političkim strankama, grupama i ljudima iz svih sfera života na Tajvanu, uključujući Kuomintang, kako bi se ojačala razmena i održale pozitivne interakcije između dve obale Tajvanskog moreuza, izjavila je u sredu Džu Fenglijen, portparolka Kancelarije za poslove Tajvana pri Državnom savetu na redovnoj konferenciji za novinare.

Džu je to rekla odgovarajući na pitanje novinara da će Ekonomski, trgovinski i kulturni forum između dve obale Tajvanskog moreuza biti održan u Pekingu, a visoki zvaničnici Kuomintanga će doputovati u matični deo Kine.

Džu je istakla da je stav matičnog dela veoma jasan.

„Spremni smo da, na političkoj osnovi poštovanja Konsenzusa iz 1992. godine i protivljenja ’nezavisnosti Tajvana’, sarađujemo sa svim političkim strankama, grupama i ljudima iz svih sfera života na Tajvanu, uključujući Kuomintang, kako bismo ojačali razmene i pozitivne interakcije, i zajednički promovisali miran razvoj odnosa dve obale Tajvanskog moreuza i koristili sunarodnicima sa obe strane moreuza“, rekla je ona

Džu je istakla da se vlasti Demokratske progresivne stranke (DPP) tvrdoglavo drže separatističkog stava o „nezavisnosti Tajvana“, pokušavajući da traže nezavisnost oslanjajući se na strane snage i tražeći nezavisnost silom.