Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen danas je u poseti Beloj kući gde pokušati da spusti temperaturu oko arktičkog ostrva Grenlanda koju je zagrejao američki predsednik Donald Tramp pretnjama da će preuzeti kontrolu nad tom teritorijom od Danske, saveznice SAD u NATO.

Šef danske diplomatije tražio je razgovore s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, a nakon što je potpredsednik Džej Di Vens zatražio da se pridruži i on, sastanak će biti održan u Beloj kući, javlja AFP.

Italijanski Korijere dela sera je ranije objavio da će Danska ponuditi SAD do 10 novih baza na Grenlandu.

Tramp je juče, na pitanje da komentariše izjavu čelnika Grenlanda da bi ostrvo radije ostalo autonomna teritorija Danske, rekao: "To je njihov problem."

Američki predsednik rekao je u petak da želi Grenland "sviđalo se to njima ili ne" i poručio: "Ako to ne učinimo na lakši način, učinićemo to na teži način“.

Tramp tvrdu da je Sjedinjenim Državama Grenland potreban zbog pretnje da će ga preuzeti Rusija ili Kina.

Te dve zemlje koje SAD smatraju neprijateljima pojačale se aktivnosti na Arktiku, gde se led topi zbog klimatskih promena, ali nijedna ne polaže pravo na Grenland, navodi AFP.