Johana G. (34) iz Štajerske pronađena je mrtva nakon što je nestala u petak.

Uhapšeni član austrijskih "Kobri" priznao je tokom ispitivanja da je tokom njihovog poslednjeg susreta došlo do incidenta i da je devojka mrtva.

Mladić (30) iz Štajerske priznao je istražiteljima da je ubio Johanu, nakon čega je telo zakopao u rupi. Pripadnik austrijskih "Kobri" je zatim otkrio mesto gde je zakopao telo - na imanju njegovih roditelja u Štajerskoj. Iste večeri istražitelji su pronašli telo nestale fitnes instruktorke.

Tokom ispitivanja osumnjičeni je zločin predstavio kao nesreću. Kako je rekao, njih dvoje su imali odnose u automobilu, kada ju je on "nenamerno" zadavio šalom.

Foto: Drustvene Mreže

Prema navodima istražitelja, policajac je poslednja osoba koja je videla ženu pre njenog nestanka. On je u svojoj izjavi priznao da je tokom susreta sa Johanom došlo do odnosa u automobilu, koji je uključivao opasne "igre gušenja". Te igre, kako tvrdi, dovele su do tragičnog ishoda, a on je u panici potom zakopao njeno telo.

Član Kobri je preko noći odveden u zatvor Grac-Jakomini. Odluka o tome da li će mu biti određen pritvor očekuje se u sredu. Policija i tužioci će na konferenciji za novinare u sredu pružiti najnovije informacije o istrazi.

Pritisak na osumnjičenog se nedavno dramatično povećao. Tokom pretresa kuće njegovih roditelja, istražitelji su pronašli dva ukradena službena pištolja, za koje se veruje da potiču iz prethodnih policijskih stanica.

Čak i ako ovaj nalaz nije direktno povezan sa smrću Johane G., on dodatno inkriminiše tridesetogodišnjaka.

Naređena je obdukcija kako bi se otkrio uzrok smrti, dok se tačne okolnosti zločina i dalje ispituju.

Devojka je u vreme smrti bila trudna i navodno je nosila dete osumnjičenog.

Žena je nestala u petak, 9. januara, nakon susreta sa oženjenim policajcem iz elitne austrijske jedinice "Kobra", koga je upoznala preko platforme za upoznavanje.