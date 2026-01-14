ČLAN "KOBRI" ZADAVIO SVOJU TRUDNU DEVOJKU ŠALOM TOKOM ODNOSA! Isplivali novi detalji horor ubistva, policiji pokazao gde je zakopao telo fitnes instruktorke
Johana G. (34) iz Štajerske pronađena je mrtva nakon što je nestala u petak.
Uhapšeni član austrijskih "Kobri" priznao je tokom ispitivanja da je tokom njihovog poslednjeg susreta došlo do incidenta i da je devojka mrtva.
Mladić (30) iz Štajerske priznao je istražiteljima da je ubio Johanu, nakon čega je telo zakopao u rupi. Pripadnik austrijskih "Kobri" je zatim otkrio mesto gde je zakopao telo - na imanju njegovih roditelja u Štajerskoj. Iste večeri istražitelji su pronašli telo nestale fitnes instruktorke.
Tokom ispitivanja osumnjičeni je zločin predstavio kao nesreću. Kako je rekao, njih dvoje su imali odnose u automobilu, kada ju je on "nenamerno" zadavio šalom.
Prema navodima istražitelja, policajac je poslednja osoba koja je videla ženu pre njenog nestanka. On je u svojoj izjavi priznao da je tokom susreta sa Johanom došlo do odnosa u automobilu, koji je uključivao opasne "igre gušenja". Te igre, kako tvrdi, dovele su do tragičnog ishoda, a on je u panici potom zakopao njeno telo.
Član Kobri je preko noći odveden u zatvor Grac-Jakomini. Odluka o tome da li će mu biti određen pritvor očekuje se u sredu. Policija i tužioci će na konferenciji za novinare u sredu pružiti najnovije informacije o istrazi.
Pritisak na osumnjičenog se nedavno dramatično povećao. Tokom pretresa kuće njegovih roditelja, istražitelji su pronašli dva ukradena službena pištolja, za koje se veruje da potiču iz prethodnih policijskih stanica.
Čak i ako ovaj nalaz nije direktno povezan sa smrću Johane G., on dodatno inkriminiše tridesetogodišnjaka.
Naređena je obdukcija kako bi se otkrio uzrok smrti, dok se tačne okolnosti zločina i dalje ispituju.
Devojka je u vreme smrti bila trudna i navodno je nosila dete osumnjičenog.
Žena je nestala u petak, 9. januara, nakon susreta sa oženjenim policajcem iz elitne austrijske jedinice "Kobra", koga je upoznala preko platforme za upoznavanje.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)