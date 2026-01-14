Slušaj vest

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, zajedno sa zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom, planira da tokom ovog meseca doputuje u Moskvu radi održavanja razgovora, prenosi Blumberg.

Podsećanja radi, Vitkof i Kušner su se početkom decembra 2025. godine u Kremlju poslednji put sastali sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tom prilikom razmatrana je suština inicijative koju su predložile Sjedinjene Američke Države, ali strane nisu uspele da postignu kompromis.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Sastanak je trajao oko pet sati, a uz Putina su sedeli Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov. Nakon razgovora, Ušakov je izjavio da su kontakti bili „korisni i konstruktivni“, kao i da je razmatrano više mogućih rešenja za okončanje rata u Ukrajini.