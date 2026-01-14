TRAMP PONOVO ŠALJE VITKOFA I KUŠNERA KOD PUTINA: Uskoro novi pregovori!
Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, zajedno sa zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom, planira da tokom ovog meseca doputuje u Moskvu radi održavanja razgovora, prenosi Blumberg.
Podsećanja radi, Vitkof i Kušner su se početkom decembra 2025. godine u Kremlju poslednji put sastali sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tom prilikom razmatrana je suština inicijative koju su predložile Sjedinjene Američke Države, ali strane nisu uspele da postignu kompromis.
Sastanak je trajao oko pet sati, a uz Putina su sedeli Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov. Nakon razgovora, Ušakov je izjavio da su kontakti bili „korisni i konstruktivni“, kao i da je razmatrano više mogućih rešenja za okončanje rata u Ukrajini.
„Sa američkim kolegama smo se dogovorili da sadržaj razgovora ostane poverljiv. Pregovori su vođeni u zatvorenom formatu“, izjavio je tada Ušakov, naglasivši da kompromis o teritorijalnim pitanjima još nije postignut, ali da je američka strana iznela sopstveni predlog po tom pitanju.
