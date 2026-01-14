Slušaj vest

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, zajedno sa zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom, planira da tokom ovog meseca doputuje u Moskvu radi održavanja razgovora, prenosi Blumberg.

Podsećanja radi, Vitkof i Kušner su se početkom decembra 2025. godine u Kremlju poslednji put sastali sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tom prilikom razmatrana je suština inicijative koju su predložile Sjedinjene Američke Države, ali strane nisu uspele da postignu kompromis.

Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Sastanak je trajao oko pet sati, a uz Putina su sedeli Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov. Nakon razgovora, Ušakov je izjavio da su kontakti bili „korisni i konstruktivni“, kao i da je razmatrano više mogućih rešenja za okončanje rata u Ukrajini.

„Sa američkim kolegama smo se dogovorili da sadržaj razgovora ostane poverljiv. Pregovori su vođeni u zatvorenom formatu“, izjavio je tada Ušakov, naglasivši da kompromis o teritorijalnim pitanjima još nije postignut, ali da je američka strana iznela sopstveni predlog po tom pitanju.

(Kurir.rs/Bloomberg)

Ne propustitePlanetaSASTANAK U BELOJ KUĆI KOJI REŠAVA SUDBINU GRENLANDA Šef danske diplomatije će pokušati da spusti temperaturu oko arktičkog ostrva koju je digao Tramp (FOTO)
Grenland Donald Tramp
PlanetaTRAMP OPSOVAO PROVOKATORA, POKAZAO MU SREDNJI PRST? Bela kuća: "Ludak јe divlje brbljao u napadu besa, a predsednik јe reagovao na odgovaraјući način" (VIDEO)
Donald Tramp.jpg
Planeta"RADUJEMO SE DA GA PONOVO DOČEKAMO" Tramp će predvoditi najveću američku delegaciju ikada na OVOM samitu!
profimedia0493967802.jpg
PlanetaNOVINARI PITALI TRAMPA ŠTA JE ZNAČILO DA JE "POMOĆ ZA IRANSKE PATRIOTE NA PUTU": Evo šta im je odgovorio američki lider (VIDEO)
Dnoald Tramp Teheran.jpg