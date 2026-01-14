Slušaj vest

Francuska otvara konzulat na Grenlandu u petak, 6. februara, što je planirala još prošle godine, saopštio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Žan-Noel Baro.

On je za RTL radio rekao da SAD moraju da prestanu da ucenjuju Grenland i izražavaju želju da preuzmu kontrolu nad tom autonomnom danskom teritorijom, prenosi agencija Rojters.

"Napad na drugu članicu NATO ne bi imao smisla, bio bi suprotan i interesima SAD i zato ova ucena mora da prestane", dodao je Baro.

Žan-Noel Baro, ministar spoljnih poslova Francuske Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen danas je u poseti Beloj kući gde pokušati da spusti temperaturu oko arktičkog ostrva Grenlanda koju je zagrejao američki predsednik Donald Tramp pretnjama da će preuzeti kontrolu nad tom teritorijom od Danske, saveznice SAD u NATO.

Šef danske diplomatije tražio je razgovore s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, a nakon što je potpredsednik Džej Di Vens zatražio da se pridruži i on, sastanak će biti održan u Beloj kući, javlja AFP.

Danska jača odbranu Grenlanda Foto: Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Italijanski Korijere dela sera je ranije objavio da će Danska ponuditi SAD do 10 novih baza na Grenlandu.

(Kurir.rs/Beta)

