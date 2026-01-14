Slušaj vest

Japanska premijerka Sanae Takaiči dobila je nesvakidašnji poklon tokom posete predsednika Južne Koreje Lija Džae Mjunga –komplet bubnjeva proizvedenih u Južnoj Koreji.

Kako je saopštio kabinet južnokorejskog predsednika, poklon je pažljivo odabran zbog simbolike, s obzirom na to da je Takaiči u studentskim danima svirala bubnjeve u hevi-metal bendu.

U saopštenju se navodi da su bubnjevi „ključni instrument za održavanje ritma“, dok njihova „postojana energija i prilagodljiva harmonija“ simbolizuju i Liovu političku filozofiju.

Nakon zvaničnog samita, tokom neformalnog druženja u utorak, dvoje lidera su zajedno seli za bubnjeve u gradu Nara, administrativnom centru prefekture iz koje potiče japanska premijerka. Tom prilikom su zajedno odsvirali hit „Dynamite“ svetski popularne K-pop grupe BTS, kao i numeru „Golden“ iz animiranog filma „K-pop Demon Hunters“, dobitnika Zlatnog globusa.

Posebnu pažnju izazvale su i bubnjarske palice koje je južnokorejski predsednik poklonio Takaiči, ukrašene tradicionalnom tehnikom lakiranja.

Uz muzički poklon, premijerka je od Lija dobila i suplemente od korejskog ginsenga, kao znak pažnje zbog njenog intenzivnog radnog tempa.

U korejskoj tradiciji, ginseng se smatra prirodnim sredstvom za jačanje energije i izdržljivosti.

(Kurir.rs/nova.rs)

Ne propustitePlanetaRAT JAPANA I KINE OKO TAJVANA IZAZVAO BI HAOS NESLUĆENIH RAZMERA! Posledice po svet i Evropu bile bi KATASTROFALNE, da li je ovakav scenario moguć u budućnosti?
Si Đinping Donald Tramp Sanae Takaiči
PlanetaUZBUNA NA PACIFIKU! Kineski lovci usmerili vojne radare na japanske avione, drama kod Okinave!
kineski-j16.jpg
Planeta"IZBEGAVA ISTINU, APSOLUTNO NEPRIHVATLJIVO" Kina odbacila izjavu japanske premijerke, KLJUČA u vodama oko Tajvana!
Sanae Takaiči (1).jpg
PlanetaTENZIJE NARASLE DO MAKSIMUMA! Kineska vojska ponovo UPOZORILA Japan: "Platićete bolnu cenu ako pređete crvenu liniju po pitanju Tajvana"
Japan Kina vojska Tajvan