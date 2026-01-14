JAPANSKA PREMIJERKA I PREDSEDNIK JUŽNE KOREJE ZASVIRALI NA BUBNJEVIMA: Takaiči i Li napravili šou, hit snimak sa diplomatske posete! (VIDEO)
Japanska premijerka Sanae Takaiči dobila je nesvakidašnji poklon tokom posete predsednika Južne Koreje Lija Džae Mjunga –komplet bubnjeva proizvedenih u Južnoj Koreji.
Kako je saopštio kabinet južnokorejskog predsednika, poklon je pažljivo odabran zbog simbolike, s obzirom na to da je Takaiči u studentskim danima svirala bubnjeve u hevi-metal bendu.
U saopštenju se navodi da su bubnjevi „ključni instrument za održavanje ritma“, dok njihova „postojana energija i prilagodljiva harmonija“ simbolizuju i Liovu političku filozofiju.
Nakon zvaničnog samita, tokom neformalnog druženja u utorak, dvoje lidera su zajedno seli za bubnjeve u gradu Nara, administrativnom centru prefekture iz koje potiče japanska premijerka. Tom prilikom su zajedno odsvirali hit „Dynamite“ svetski popularne K-pop grupe BTS, kao i numeru „Golden“ iz animiranog filma „K-pop Demon Hunters“, dobitnika Zlatnog globusa.
Posebnu pažnju izazvale su i bubnjarske palice koje je južnokorejski predsednik poklonio Takaiči, ukrašene tradicionalnom tehnikom lakiranja.
Uz muzički poklon, premijerka je od Lija dobila i suplemente od korejskog ginsenga, kao znak pažnje zbog njenog intenzivnog radnog tempa.
U korejskoj tradiciji, ginseng se smatra prirodnim sredstvom za jačanje energije i izdržljivosti.
(Kurir.rs/nova.rs)