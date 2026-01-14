Slušaj vest

Vrhovna rada Ukrajine odobrila je imenovanje Mihaila Fedorova za ministra odbrane Ukrajine. Kako javlja dopisnik Ukrinforma, odluku je podržalo 277 narodnih poslanika.

Fedorov je od maja 2019. godine obavljao funkciju vanrednog savetnika predsednika za digitalna pitanja, a iste godine izabran je i za narodnog poslanika.

Dana 29. avgusta 2019. imenovan je za zamenika premijera i ministra digitalne transformacije, a na toj funkciji potvrđen je ponovo 4. marta 2020. godine.

Njegov politički uspon nastavljen je 21. marta 2023, kada je imenovan za potpredsednika vlade za inovacije, obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, uz zadržavanje resora digitalne transformacije. Od 17. jula 2025. obavljao je dužnost prvog potpredsednika vlade i ministra digitalne transformacije.

Vrhovna rada je 9. januara primila pisma o ostavkama ministra odbrane Denisa Šmigalja i prvog potpredsednika vlade i ministra za digitalnu transformaciju Mihaila Fedorova.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potom je predložio Denisa Šmigalja za prvog potpredsednika vlade i ministra energetike, dok je Fedorov nominovan za čelo Ministarstva odbrane.

Odbor Vrhovne rade za digitalnu transformaciju 12. januara podržao je Fedorovljevu ostavku na funkciju prvog potpredsednika vlade i ministra digitalne transformacije, dok je Odbor za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove dao saglasnost za njegovo imenovanje za ministra odbrane.