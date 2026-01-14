OTKRIVENI NOVI DETALJI FILMSKE PLJAČKE U LUVRU: Na ovom mestu su lopovi krili dijademu!
Istražitelji su utvrdili da je ukradena baština iz Luvra bila sakrivena u podzemnoj garaži u severnom pariskom predgrađu Obervilije.
Upravo tu su sigurnosne kamere poslednji put zabeležile deo otuđenog nakita. Manje od sat vremena nakon pljačke, u 10.27, kamere su snimile dvojicu muškaraca sa kacigama kako u rukama razgledaju predmet koji je posebno privukao pažnju policije.
Na mesto su stigli na dva motora, korišćena za bekstvo posle krađe, a sa sobom su doneli dijademu izvađenu iz crne sportske torbe. Pre nego što su u žurbi napustili garažu, međusobno su čestitali jedan drugome na osvojenom plenu. Prema procenama istražitelja, reč je o Abdulaju N. i Slimanu K.
Pogledajte snimak pljačke:
Garaža u Obervilijeu služila je i kao skrovište za vozila korišćena tokom pljačke. Nešto manje od sat vremena kasnije, u 11.20, nadzorne kamere su zabeležile beli kombi koji je ušao u parking, a koji je korišćen za transport nakon provale. Istražitelji veruju da su za volanom prepoznali Ajeda G, uz Rašida H. kao saputnika.
Kombi i dva skutera potom su parkirani u garažne bokseve. Navodi se da je Rašid H. nastavio da redovno dolazi u ovu garažu sve do 30. oktobra.
Policija je, takođe, otkrila i skladište sa kompletnom opremom potrebnom za izvođenje spektakularne krađe, i to u drugom pariskom predgrađu – Kurnevu.
Alat je bio skriven u bivšoj ostavi za bicikle, a među pronađenim predmetima nalazili su se diskovi za sečenje metala, bravarski alati, detektor sa ometačem, kao i pribor za ispitivanje zlata.
Do ovog prostora došlo se analizom digitalnih tragova Slimana K, koji se povezivao na internet-ruter stana u Kurnevu, gde je više puta boravio nakon pljačke. Njegovo hapšenje omogućilo je i pronalazak ključa za ulazak u skladište. Svi ovi detalji ukazuju na to da je krađa bila pažljivo isplanirana i organizovana.
Četvoro osumnjičenih i pritvorenih – Abdulaj N, Ajed G, Sliman K. i Rašid H. – sada će pred istražnim sudijom morati da se izjasne o novootkrivenim činjenicama. To bi moglo da donese nove tragove u potrazi za nestalim blagom, koje još uvek nije pronađeno.
(Kurir.rs/Novosti.rs)