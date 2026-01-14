Pljačkaši Luvra su možda bili angažovani od strane kolekcionara

Istražitelji su utvrdili da je ukradena baština iz Luvra bila sakrivena u podzemnoj garaži u severnom pariskom predgrađu Obervilije.

Upravo tu su sigurnosne kamere poslednji put zabeležile deo otuđenog nakita. Manje od sat vremena nakon pljačke, u 10.27, kamere su snimile dvojicu muškaraca sa kacigama kako u rukama razgledaju predmet koji je posebno privukao pažnju policije.

Na mesto su stigli na dva motora, korišćena za bekstvo posle krađe, a sa sobom su doneli dijademu izvađenu iz crne sportske torbe. Pre nego što su u žurbi napustili garažu, međusobno su čestitali jedan drugome na osvojenom plenu. Prema procenama istražitelja, reč je o Abdulaju N. i Slimanu K.

Pogledajte snimak pljačke:

Garaža u Obervilijeu služila je i kao skrovište za vozila korišćena tokom pljačke. Nešto manje od sat vremena kasnije, u 11.20, nadzorne kamere su zabeležile beli kombi koji je ušao u parking, a koji je korišćen za transport nakon provale. Istražitelji veruju da su za volanom prepoznali Ajeda G, uz Rašida H. kao saputnika.

Kombi i dva skutera potom su parkirani u garažne bokseve. Navodi se da je Rašid H. nastavio da redovno dolazi u ovu garažu sve do 30. oktobra.

Policija je, takođe, otkrila i skladište sa kompletnom opremom potrebnom za izvođenje spektakularne krađe, i to u drugom pariskom predgrađu – Kurnevu.

Alat je bio skriven u bivšoj ostavi za bicikle, a među pronađenim predmetima nalazili su se diskovi za sečenje metala, bravarski alati, detektor sa ometačem, kao i pribor za ispitivanje zlata.

Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe.

Do ovog prostora došlo se analizom digitalnih tragova Slimana K, koji se povezivao na internet-ruter stana u Kurnevu, gde je više puta boravio nakon pljačke. Njegovo hapšenje omogućilo je i pronalazak ključa za ulazak u skladište. Svi ovi detalji ukazuju na to da je krađa bila pažljivo isplanirana i organizovana.