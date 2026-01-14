Slušaj vest

Kako kaže, pokušao je da spasi život Cijane Panin, devojci koja je nenamerno izazvala požar.

U noći stravičnog požara u Kran-Montani u kojoj je 40 ljudi izgubilo život, Žan-Mark se našao usred pakla. On radi za bračni par Moreti, vlasnike bara smrti u kom je stradalo 40 ljudi u novogodišnjoj noći i smatra se, na neki način, njihovom porodicom. Kako navodi francuska informativna platforma BFMTV, Žan-Mark je za Žaka Moretija (49) bio "kao usvojeni sin".

Žan-Mark je bio na licu mesta kada je bar smrti u Švajcarskoj zahvatio plamen. Radi u drugom objektu koji je u vlasništvu porodice Moreti. U razgovoru za BFMTV opisao je dramatične događaje i očajničke pokušaje spasavanja tokom te noći.

"Probijali su se kroz vrata dok je sve gorelo"

- Odjednom je došlo do trenutka kada se masa ljudi pokrenula iznutra ka verandi. Tada su ljudi počeli vrišteći da izlaze. Džesika Moreti mi je prišla i rekla: "Gori!". Ona je potom pozvala vatrogasce.

- Mnogi su pokušavali da se probiju kroz vrata na verandi. Nisu mogli da izađu. Neki su zajedno sa mnom pokušavali da ih izvuku napolje, ali u jednom trenutku je bilo previše dima.

Pronašli telo Cijane Panin

Kada je vatra koliko-toliko ugašena, Žan-Mark kaže da je utrčao u lokal.

- Bio je potpuni haos. Ljudi su ležali jedni preko drugih na podu, neki su goreli. Puzeći smo izvlačili više onesvešćenih osoba.

Kasnije su Žak Moreti i još jedna osoba provalili bočna vrata u prizemlju.

- Tamo smo pronašli Cijane. Nije bila živa.

Cijane Panin bila je konobarica koja je radila u noći dočeka Nove godine u baru "Le Constellation". Ona je podigla flašu šampanjca sa prskalicama previše visoko ka plafonu i tako nenamerno podmetnula požar.

- Izneli smo je napolje - kaže Žan-Mark. Zajedno sa Žakom Moretijem i još jednim čovekom pokušavao je da je reanimira, ali bez uspeha.

O Cijane ima samo reči hvale:

- Bila je izuzetna devojka. Bila je oličenje životne radosti.

Žan-Mark kaže da je oduvek cenio porodicu Moreti.

- Nije lako govoriti o njima, jer s jedne strane osećam bol svih porodica koje su u ovoj tragediji izgubile svoje najmilije. A s druge strane, tačno znam ko su Moretijevi i kroz šta sada prolaze.

- To su ljudi koji su u dramatičnoj situaciji izgubili članove porodice ili decu.

Ipak, smatra da je ogorčenje na društvenim mrežama pogrešno:

- Sve što se vidi na društvenim mrežama, to nisu Moretijevi. I priča o aparatima za gašenje požara. Aparati su postojali u objektu, bili su tu. Mislim da će se to još dokazati.