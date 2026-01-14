"AKO MI TO NE URADIMO, RUSIJA ILI KINA HOĆE" Oglasio se Tramp uoči ključnog sastanka, poruka američkog lidera izazvaće buru među saveznicima!
Američki predsednik Donald Tramp i dalje insistira na ideji da Grenland, poluautonomna teritorija Danske i ostrvo na Severnom polu, postane deo Sjedinjenih Američkih Država.
Tramp se tim povodom oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social porukom koja je izazvala burne reakcije među saveznicima.
"Sjedinjenim Državama je potreban Grenland radi nacionalne bezbednosti. On je od vitalnog značaja za Zlatnu kupolu koju gradimo", naveo je Tramp i dodao:
"NATO bi trebalo da nam bude predvodnik na putu ka tome. AKO MI TO NE URADIMO, RUSIJA ILI KINA HOĆE, A TO SE NEĆE DESITI! Vojno, bez ogromne moći Sjedinjenih Država, koju sam uveliko izgradio tokom svog prvog mandata, a sada je podižem na novi i još viši nivo, NATO ne bi bio efikasna sila ili sredstvo odvraćanja - ni blizu! Oni to znaju, a i ja takođe. NATO postaje daleko snažniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država".
Tramp je na kraju zaklljučio:
"Sve manje od toga je neprihvatljivo. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!".
Američki predsednik Donald Tramp udvostručio je svoju retoriku o preuzimanju kontrole nad Grenlandom. Njegovi komentari će verovatno iritirati danske i grenlandske lidere samo nekoliko sati pre njihovih ključnih razgovora sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u Beloj kući, preneo je The Guardian.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)