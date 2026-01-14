Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je danas da Grenland pripada njegovom narodu i da se o sudbini Grenlanda pitaju samo stanovnici te teritorije i Danske, javlja britanski list Gardijan.

"Važno mi je da Grenlanđani znaju i po delima, a ne samo na rečima, da poštujemo njihove želje i interese i da mogu da računaju na nas", rekla je Fon der Lajen na konferenciji za novinare u Briselu.

Dodala je da Grenland "pripada njegovom narodu".

"Grenland pripada svom narodu, tako da je na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda. To je tačka broj jedan, to je veoma važno", rekla je Fon der Lajen.

Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Dodala je da je EU u kontaktu sa danskom vladom "da čuje koje su njene potrebe", i da EU i Grenland imaju snažnu saradnju.

Predsednica EK je naglasila da je Grenland deo NATO.

Grenland Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Shutterstock

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi želeo da postigne dogovor o akviziciji Grenlanda, poluautonomnog regiona Danske, kako bi sprečio Rusiju ili Kinu da ga preuzmu.

Tenzije između Vašingtona, Danske i Grenlanda su porasle ovog meseca, jer Tramp i njegova administracija insistiraju na ovom pitanju, a Bela kuća razmatra niz opcija, uključujući vojnu silu, kako bi pripojila Grenland.

Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

Danska premijerka Mete Frederiksen upozorila je da bi američko preuzimanje Grenlanda označilo kraj NATO.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"AKO MI TO NE URADIMO, RUSIJA ILI KINA HOĆE" Oglasio se Tramp uoči ključnog sastanka, poruka američkog lidera izazvaće buru među saveznicima!
trump03 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaFRANCUSKA OTVARA KONZULAT NA GRENLANDU Pariz tvrdi da je to planirano još prošle godine, Trampovu želje za preuzimanjem danske teritorije naziva "ucenom" (FOTO)
shutterstock_2564755117.jpg
PlanetaSASTANAK U BELOJ KUĆI KOJI REŠAVA SUDBINU GRENLANDA Šef danske diplomatije će pokušati da spusti temperaturu oko arktičkog ostrva koju je digao Tramp (FOTO)
Grenland Donald Tramp
PlanetaTO JE TO, DANSKA SAGINJE GLAVU PRED TRAMPOM, 10 NOVIH BAZA SAD NA GRENLANDU! Odlučuje se sudbina najvećeg ostrva na svetu, Amerika dobija i RETKE METALE i NAFTU
Donald Tramp Grenland