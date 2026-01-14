Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je danas da Grenland pripada njegovom narodu i da se o sudbini Grenlanda pitaju samo stanovnici te teritorije i Danske, javlja britanski list Gardijan.

"Važno mi je da Grenlanđani znaju i po delima, a ne samo na rečima, da poštujemo njihove želje i interese i da mogu da računaju na nas", rekla je Fon der Lajen na konferenciji za novinare u Briselu.

Dodala je da Grenland "pripada njegovom narodu".

"Grenland pripada svom narodu, tako da je na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda. To je tačka broj jedan, to je veoma važno", rekla je Fon der Lajen.

1/23 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Dodala je da je EU u kontaktu sa danskom vladom "da čuje koje su njene potrebe", i da EU i Grenland imaju snažnu saradnju.

Predsednica EK je naglasila da je Grenland deo NATO.

1/25 Vidi galeriju Grenland Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Shutterstock

Tenzije između Vašingtona, Danske i Grenlanda su porasle ovog meseca, jer Tramp i njegova administracija insistiraju na ovom pitanju, a Bela kuća razmatra niz opcija, uključujući vojnu silu, kako bi pripojila Grenland.

1/7 Vidi galeriju Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP