"GRENLAND PRIPADA NJEGOVOM NARODU" Fon der Lajen kaže da je Evropska komisija u kontaktu sa danskom vladom "da čuje koje su njene potrebe"
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je danas da Grenland pripada njegovom narodu i da se o sudbini Grenlanda pitaju samo stanovnici te teritorije i Danske, javlja britanski list Gardijan.
"Važno mi je da Grenlanđani znaju i po delima, a ne samo na rečima, da poštujemo njihove želje i interese i da mogu da računaju na nas", rekla je Fon der Lajen na konferenciji za novinare u Briselu.
Dodala je da Grenland "pripada njegovom narodu".
"Grenland pripada svom narodu, tako da je na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda. To je tačka broj jedan, to je veoma važno", rekla je Fon der Lajen.
Dodala je da je EU u kontaktu sa danskom vladom "da čuje koje su njene potrebe", i da EU i Grenland imaju snažnu saradnju.
Predsednica EK je naglasila da je Grenland deo NATO.
Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi želeo da postigne dogovor o akviziciji Grenlanda, poluautonomnog regiona Danske, kako bi sprečio Rusiju ili Kinu da ga preuzmu.
Tenzije između Vašingtona, Danske i Grenlanda su porasle ovog meseca, jer Tramp i njegova administracija insistiraju na ovom pitanju, a Bela kuća razmatra niz opcija, uključujući vojnu silu, kako bi pripojila Grenland.
Danska premijerka Mete Frederiksen upozorila je da bi američko preuzimanje Grenlanda označilo kraj NATO.
