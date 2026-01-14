Slušaj vest

To je saopštila Olga Postoljuk, portparolka Specijalizovanog tužilaštva za borbu protiv korupcije (SAPO).

Prema Nacionalnom antikorupcijskom birou Ukrajine (NABU), Julija Timošenko je pokrenula razgovore o podmićivanju nakon što je nekoliko poslanika iz stranke predsednika Volodimira Zelenskog optuženo u posebnoj antikorupcijskoj istrazi u decembru. Cilj, tvrdi NABU, bio je da se obezbede njihovi glasovi u parlamentu.

Za šta je optužena Julija Timošenko?

- Ovo nisu jednokratni poslovi, već redovan mehanizam saradnje koji je uključivao avanse i bio je osmišljen na duži period - saopštio je NABU. Poslanici su navodno dobili instrukcije kako da glasaju, a u nekim slučajevima i kada da se uzdrže ili ne glasaju.

Prema policijskom izvoru, Timošenkova je navodno nudila mito poslanicima iz stranke Sluga naroda predsednika Volodimira Zelenskog. NABU je takođe objavio navodna uputstva koja je Timošenko poslala jednom od poslanika.

Uputstva su, prema istražiteljima, zahtevala glasanje za smenu šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasila Maljuka, ministra odbrane Denisa Šmigalja i ministra digitalne transformacije Mihaila Fedorova. Takođe su pozvali na glasanje protiv imenovanja Fedorova za ministra odbrane, Šmigalja za ministra energetike i Denisa Maslova za ministra pravde.

Postoji audio snimak

Prema audio snimku koji je objavio NABU, Timošenkova je navodno ponudila "10" kao avans po poslaniku za dve parlamentarne sednice mesečno, što se tumači kao 10.000 dolara.

- Ako se danas dogovorimo, zabeležićemo ko je sa vama i ja ću vam predati novac. A onda ćete sami pregovarati sa njima - kaže se na snimku. Timošenkova zatim pita da li može da pošalje uputstva za glasanje putem aplikacije Signal.

1/12 Vidi galeriju Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko Foto: EPA-EFE/ALEKSANDR PROKOPENKO / POOL / POOL, Profimedia / Danil Shamkin, Profimedia / Pyotr Sivkov/ Tass

U istom videu, Timošenkova takođe govori o pokušaju "uništenja većine", što se tumači kao pokušaj slabljenja parlamentarne većine stranke Sluga naroda. SAPO i NABU su juče pretražili kancelarije stranke Batkivščina. Timošenkova je na Fejsbuku potvrdila da su pretresi izvršeni.

Dva puta premijerka

- Nisu pronašli ništa, pa su mi uzeli službene mobilne telefone, parlamentarna dokumenta i ličnu ušteđevinu, sve uredno prijavljeno u imovinskom kartonu - napisala je Timošenkova. Dodala je da "kategorički odbacuje sve apsurdne optužbe" i tvrdi da se čini da su "izbori bliži nego što se mislilo i da je neko odlučio da počne sa čišćenjem konkurencije".

Optužbe dolaze dve nedelje nakon što je NABU objavio da je otkrio kriminalnu grupu poslanika koji su primali gotovinu u zamenu za glasove u parlamentu.

Foto: Profimedia / Pyotr Sivkov/ Tass

Timošenkova, koja je bila premijerka Ukrajine 2005. godine, a zatim ponovo od 2007. do 2010. godine, trenutno predvodi stranku Batkivščina, koja ima 25 poslanika u Vrhovnoj Radi. Učestvovala je na jučerašnjem zasedanju parlamenta, gde se glasalo o rekonstrukciji vlade.

Ova rekonstrukcija usledila je nakon najvećeg korupcijskog skandala u Ukrajini, vezanog za pranje novca i proneveru u državnoj nuklearnoj kompaniji Energoatom, koji je NABU razotkrio u jesen prošle godine. U skandal je umešano nekoliko visokih zvaničnika, uključujući ljude bliske predsedniku Zelenskom.