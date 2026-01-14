Slušaj vest

Čitav svet s napetošću prati situaciju u Iranu, očekujući da li će predsednik SAD Donald Tramp narediti vojni udar na Iran, nakon što su krvavi protesti u toj zemlji odneli više od 2.000 života.

Da je moguć angažman američkih snaga ukazuje i odluka SAD da povuče ili savetuje evakuaciju nepotrebnog osoblja iz svojih baza na Bliskom istoku.

Podsećamo, nakon što je predsednik Tramp pozvao Irance da nastave proteste i poručio da je „pomoć na putu“, Iran je upozorio da će napasti američke baze u regionu ukoliko Vašington preduzme agresivne akcije.

Gde su glavne američke baze na Bliskom istoku? Bahrein:

Domaćin je sedišta Pete flote američke mornarice, čija zona odgovornosti obuhvata Persijski zaliv, Crveno more, Arapsko more i delove Indijskog okeana.

Katar:

Vazduhoplovna baza Al Udeid, površine 24 hektara, koja se nalazi u pustinji izvan glavnog grada Dohe, predstavlja istureno sedište Centralne komande SAD (CENTCOM), koja rukovodi američkim vojnim operacijama na ogromnom području koje se proteže od Egipta na zapadu do Kazahstana na istoku. Najveća američka baza na Bliskom istoku ima oko 10.000 vojnika.

Foto: YouTube/ NBC News

Centralna komanda SAD saopštila je u januaru da su ona i regionalni partneri u bazi Al Udeid otvorili novi koordinacioni centar (MEAD-CDOC) radi unapređenja integrisane protivvazdušne i protivraketne odbrane. Novi centar, kako je navedeno, poboljšaće koordinaciju i raspodelu odgovornosti regionalnih snaga u oblasti vazdušne i raketne odbrane širom Bliskog istoka.

1/2 Vidi galeriju Satelitski snimci američke vojne baze Al Udeid u Kataru posle napada Irana. Foto: Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Kuvajt: vazduhoplovna baza Ali Al Salem

Nekoliko velikih vojnih kompleksa uključuje Kamp Arifjan, koji je istureno sedište Centralne komande Kopnene vojske SAD, i vazduhoplovnu bazu Ali Al Salem, udaljenu oko 40 kilometara od iračke granice, poznatu kao „Stena“ zbog izolovanog i surovog okruženja.

Kamp Bering osnovan je tokom rata u Iraku 2003. godine i služi kao polazna tačka za jedinice američke Kopnene vojske koje se raspoređuju u Irak i Siriju, navodi se na sajtu Kopnene vojske SAD.

Ujedinjeni Arapski Emirati: Vazduhoplovna baza Al Dafra

Vazduhoplovna baza Al Dafra, smeštena južno od glavnog grada Abu Dabija i koju SAD koriste zajedno sa ratnim vazduhoplovstvom UAE, predstavlja ključno čvorište američkog ratnog vazduhoplovstva.

Prema Centralnoj komandi američkog ratnog vazduhoplovstva, baza je podržavala ključne misije protiv Islamske države, kao i izviđačka raspoređivanja širom regiona. Luka Džebel Ali u Dubaiju, iako nije formalna vojna baza, najveća je luka američke mornarice u regionu i redovno prima američke nosače aviona i druga plovila.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Irak: Vazduhoplovna baza Ain al Asad

SAD održavaju prisustvo u vazduhoplovnoj bazi Ain al Asad u zapadnoj provinciji Anbar, gde pružaju podršku iračkim bezbednosnim snagama i doprinose NATO misiji, navodi se u saopštenju Bele kuće. Iranske rakete su 2020. godine pogodile ovu bazu, kao odmazdu za američko ubistvo iranskog generala Kasema Sulejmanija.

Vazduhoplovna baza Erbil, koja se nalazi u poluautonomnoj Kurdistanskoj regiji na severu Iraka, služi kao centar za američke i koalicione snage koje sprovode obuku i borbene vežbe. Prema izveštaju Kongresne biblioteke iz 2024. godine, baza podržava američke vojne napore obezbeđujući sigurno mesto za obuku, razmenu obaveštajnih podataka i logističku koordinaciju na severu Iraka.

Foto: YouTube/ NBC News

Saudijska Arabija: Vazduhoplovna baza Princ Sultan

Američki vojnici u Saudijskoj Arabiji – kojih je, prema pismu Bele kuće, 2024. godine bilo 2.321 – deluju u koordinaciji sa saudijskom vladom, obezbeđujući kapacitete protivvazdušne i protivraketne odbrane i podržavajući operacije američkih vojnih aviona.

Neki su raspoređeni oko 60 kilometara južno od Rijada, u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan, koja podržava sisteme protivvazdušne odbrane američke Kopnene vojske, uključujući raketne sisteme Patriot i THAAD.

Koje američke vojne baze su najbliže Iranu?

Najbliže američke baze Iranu nalaze se u Persijskom zalivu i susednim zemljama.

Foto: Printscreen/Al Jazeera

Među njima, Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i baza u Bahreinu fizički su najbliže iranskoj granici, udaljene oko 600–700 kilometara, dok su Al Udeid u Kataru i Kamp Arifjan u Kuvajtu udaljene oko 1.000 kilometara.

Ove baze predstavljaju ključnu stratešku infrastrukturu SAD u regionu i u slučaju potencijalnog vojnog angažmana imaju posebno značajnu ulogu.