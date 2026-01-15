TRAMP NEMA NAROČITU PODRŠKU U SVOJOJ ZEMLJI ZA PRIPAJANJE GRENLANDA: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o aneksiji tog ostrva
Novo istraživanje javnog mnjenja pokazuje da samo 17 odsto Amerikanaca podržava plan predsednika SAD Donalda Trampa za preuzimanje Grenlanda, a značajna većina glasača i demokrata i republikanaca protivi se aneksiji vojnom silom, piše britanski list Gardijan.
Većina ispitanika, u anketi koju su sproveli novinska agencija Rojters i agencija za istraživanje javnog mnjenja Ipsos, protivi se preuzimanju Grenlanda.
Pripajanje poluautonomnog ostrva, koje se nalazi u okviru Danske, ne odobrava 47 odsto ispitanih Amerikanaca, dok 35 odsto kaže da nije opredeljeno.
Samo četiri odsto ispitanih Amerikanaca, samo jedan na svakih 10 pristalica republikanaca i gotovo nijedan pristalica demokrata, reklo je da bi bila "dobra ideja" da SAD upotrebe vojnu silu i preuzmu Grenland.
Zabrinutost da će napori SAD da kontrolišu Grenland naštetiti savezu NATO i odnosima SAD sa saveznicima u Evropi izrazilo je 66 odsto ispitanika, od toga 91 odsto čine glasači Demokratske, a 40 odsto glasači Republikanske partije.
(Kurir.rs/Beta)