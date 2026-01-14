Slušaj vest

Dva miliona Ukrajinaca traži se zbog izbegavanja mobilizacije, a još 200.000 vojnika se vodi kao odsutno bez zvaničnog odobrenja, izjavio je 14. januara novi ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov.

Govoreći u parlamentu, gde je imenovan na novu funkciju, Fedorov je naglasio važnost rešavanja trenutnih problema u vojsci kako bi Ukrajina mogla da krene napred, kao što je sprovođenje analize efikasnosti komandanata umesto donošenja odluka na osnovu njihovih činova.

„Danas ne možemo da se borimo novim tehnologijama sa starom organizacionom strukturom“, rekao je Fedorov.

„Naš cilj je da promenimo sistem, sprovedemo reforme vojske, poboljšamo infrastrukturu na frontu, iskorenimo laži i korupciju, uvedemo liderstvo i novu kulturu poverenja.“

Ovaj redak izveštaj o broju Ukrajinaca koji izbegavaju mobilizaciju ili vojnika koji su samovoljno napustili jedinice dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa kritičnim nedostatkom ljudstva, pri čemu se pešadijske jedinice bore više nego ikada da popune teške gubitke.

Iscrpljeni od skoro četiri godine rata punog razmera sa jedva ikakvim pauzama, mnogi vojnici su se odlučili na samovoljno napuštanje jedinice ili dezerterstvo, što su krivična dela kažnjiva zatvorom od pet do 12 godina tokom ratnog stanja.

Namerno izbegavanje mobilizacije je takođe u Krivičnom zakoniku Ukrajine, kažnjivo zatvorom od tri do pet godina u ratno vreme. Mnogi su takođe koristili samovoljno napuštanje jedinice kao uobičajenu, iako ilegalnu, prečicu za prelazak iz jedne jedinice u drugu kako bi izbegli dugotrajan birokratski proces, mada je ova praksa nedavno suzbijena.