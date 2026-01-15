Slušaj vest

Premijerka Japana Sanae Takaiči obavestila je danas visoke zvaničnike svoje Liberalno-demokratske partije (LDP) i koalicionog partnera, Japansku partiju inovacija (JIP) da namerava da raspusti parlament, piše japanski list Džapen tajms. 

Kopredsednik JIP Hirofumi Jošimura rekao je novinarima nakon sastanka sa premijerkom u Tokiju da je Takaiči prenela svoju nameru da raspusti parlament, i da očekuje da će Takaiči više detalja saopštiti 19. januara.

Očekuje se da će prevremeni izbori biti održani 8. ili 15. februara, iako bi izbori 8. februara minimizirali očekivani uticaj na usvajanje budžeta pre početka fiskalne godine u aprilu.

Spekulacije oko planova japanske premijerke da ide na prevremene izbore dovele su do rekordnih vrednosti akcija na japanskoj berzi ove nedelje, a investitori računaju na to da će Takaiči obezbediti jasnu pobedu na izborima i dobiti mandat za dalje fiskalne stimulacije, piše britanski ekonomski list Fajnenšel tajms.

Takaiči je postala premijerka u oktobru, nakon što je prvo pobedila na izborima za lidera LDP. ; Stranka je izgubila većinu u Donjem domu parlamenta 2024. godine pod prethodnim liderom i premijerom Šigeruom Išibom, a prošle godine je izgubila većinu i u Gornjem domu.

(Kurir.rs/Beta)

