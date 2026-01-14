Slušaj vest

Stejt department obustavlja obradu imigracionih viza za 75 zemalja u nastojanju da se obračuna sa podnosiocima zahteva za koje se smatra da bi mogli postati javni teret.

Memorandum Stejt departmenta, nalaže konzularnim službenicima da odbiju vize prema važećem zakonu dok odeljenje ponovo procenjuje postupke provere i provere — te zemlje uključuju Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i druge.

Pauza će početi 21. januara i trajaće na neodređeno vreme dok odeljenje ne sprovede ponovnu procenu obrade viza.

U novembru 2025. godine, telegram Stejt departmenta poslat na predstavništva širom sveta naložio je konzularnim službenicima da sprovode nova sveobuhvatna pravila provere prema takozvanoj odredbi o "javnom teretu" zakona o imigraciji.

Uputstvo nalaže konzularnim službenicima da odbiju vize podnosiocima zahteva za koje se smatra da će verovatno zavisiti od javnih davanja, uzimajući u obzir širok spektar faktora, uključujući zdravlje, starost, znanje engleskog jezika, finansije, pa čak i potencijalnu potrebu za dugoročnom medicinskom negom.

Stariji ili gojazni podnosioci zahteva mogu biti odbijeni, zajedno sa onima koji su ranije koristili državnu novčanu pomoć ili institucionalizaciju.

- Stejt department će iskoristiti svoja dugogodišnja ovlašćenja da smatra nepodobnim potencijalne imigrante koji bi postali javni teret za Sjedinjene Države i iskoristili velikodušnost američkog naroda - rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot u saopštenju i dodao:

- Imigracija iz ovih 75 zemalja biće obustavljena dok Stejt department ponovo procenjuje procedure obrade imigracije kako bi sprečio ulazak stranih državljana koji bi koristili socijalnu pomoć i javne davanja.

Kompletna lista zemalja obuhvata:

Avganistan,

Albaniju,

Alžir,

Antigvu i Barbudu,

Jermeniju,

Azerbejdžan,

Bahame,

Bangladeš,

Barbados,

Belorusiju,

Belize,

Butan,

Bosnu i Hercegovina,

Brazil,

Burmu,

Kambodžu,

Kamerun,

Zelenortska Ostrva,

Kolumbiju,

Obalu Slonovače,

Kubu,

Demokratsku Republiku Kongo,

Dominiku,

Egipat,

Eritreju,

Etiopiju,

Fidži,

Gambiju,

Gruziju,

Ganu,

Grenadu,

Gvatemalu,

Gvineju,

Haiti,

Iran,

Irak,

Jamajku,

Jordan,

Kazahstan,

Kosovo*,

Kuvajt,

Kirgistan,

Laos,

Liban,

Liberiju,

Libiju,

Makedoniju,

Moldaviju,

Mongoliju,

Crnu Goru,

Maroko,

Nepal,

Nikaragvu,

Nigeriju,

Pakistan,

Republiku Kongo,

Rusiju,

Ruandu,

Sveti Kits i Nevis,

Svetu Luciju,

Sveti Vinsent i Grenadini,

Senegal,

Sijera Leone,

Somaliju,

Južni Sudan,

Sudan,

Siriju,

Tanzaniju,

Tajland,

Togo,

Tunis,

Ugandu,

Urugvaj,

Uzbekistan,

Jemen.