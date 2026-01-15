Slušaj vest

Agenti američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) pretresli su danas dom novinarke Vašington posta u okviru istrage o osobi koja po ugovoru radi za vladu, a optužena je da je nosila kući tajna vladina dokumenta, javio je vašingtonski list.

FBI je pregledao uređaje novinarke Hane Nejtanson zaplenio njen telefon i sat Garmin iz njenog doma u saveznoj državi Virdžiniji, saopštio je Vašington post.

Novinarka izveštava o transformaciji savezne vlade pod Donaldom Trampom i nedavno je napisala kako je stekla stotine novih izvora, zbog čega su je kolege nazvale "šaptačem savezne vlade".Mada nije neobično sprovoditi istragu oko poverljivih dokomenata, pretres kuće nekog novinara predstavlja eskalaciju u naporima vlade da suzbiju curenje informacija, prenosi AP.

Vašington post je nazvao pretragu FBI "veoma neobičnim i agresivnim potezom savezne policije", a grupe za odbranu slobode medija su osudile taj potez kao ogromnu povredu prava, od Trampove administracije.

Pretres na zahtev Pentagona

Ministarka pravde Pem Bondi rekla je da je pretres sproveden na zahtev Pentagona.

Administracija Trampa "neće tolerisati nelegalno curenje poverljivih informacija, koje kada su javljene, predstavljaju ozbiljan rizik za nacionalnu bezbednost naše zemlje i za hrabre muškarce i žene koji služe našoj zemlji", navela je Bondi u objavi na mreži Iks.

U sudskom nalogu piše da je pretres vezan za istragu oko administratora sistema u Merilendu koji je prema navodima vlasti nosio kući poverljive izveštaje, preneo je Vašington Post.

Taj čovek Aurelio Perez-Lugones optužen je ranije ovog meseca za nezakonito posedovanje informacija o nacionalnoj odbrani, pokazuju sudski dokumenti.

Perez-Lugones, koji je imao ovlašćenje za pristup tajnim dokumentima, optužen je da je štampao poverljive i osetljive izveštaje na poslu. U pretresu njegovog doma u saveznoj državi Merilend i njegovih kola ovog meseca vlasti su pronašle dokumenta obeležena kao "tajna", pokazuju sudski spisi.

Vašington post je saopštio danas da prati i razmatra situaciju. Američko Ministarstvo pravde je tokom godina razvilo i revidiralo interne smernice o tome kako reaguje na curenje informacija medijima.