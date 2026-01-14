Policiji je rekao da je ušao kroz prozor i da se krio od "bandita". Predat je nadležnim organima na dalju istragu
NAG MUŠKARAC UPAO U VRTIĆ, PA SE ZAKLJUČAO U KUPATILU! Bizarnu scenu zatekla policija, on nije imao KUD': "Popeo sam se merdevinama, jer sam morao..." (VIDEO)
Nag muškarac (39) pronađen je u toaletu vrtića na severoistoku Moskve, saopštila je pres služba Glavne uprave ruske nacionalne garde za Moskvu, a kad je pronađen, mladić nije znao da opravda kako je dospeo tamo.
Prema agenciji, čuvar je te noći čuo čudan zvuk na poslednjem spratu zgrade i pozvao policiju.
Stigavši na mesto događaja, policajci su unutra pronašli nagog muškarca — koji je objasnio da se popeo merdevinama kroz jedan od prozora. Tvrdio je da se krio "od bandita" i da je odlučio da prenoći u vrtiću.
Tridesetdevetogodišnji prestupnik nije pružio otpor i dobrovoljno se predao Nacionalnoj gardi. Predat je policiji na dalju istragu.
Kurir.rs/News.rs
