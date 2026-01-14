Slušaj vest

Nag muškarac (39) pronađen je u toaletu vrtića na severoistoku Moskve, saopštila je pres služba Glavne uprave ruske nacionalne garde za Moskvu, a kad je pronađen, mladić nije znao da opravda kako je dospeo tamo. 

Prema agenciji, čuvar je te noći čuo čudan zvuk na poslednjem spratu zgrade i pozvao policiju. 

Stigavši na mesto događaja, policajci su unutra pronašli nagog muškarca — koji je objasnio da se popeo merdevinama kroz jedan od prozora. Tvrdio je da se krio "od bandita" i da je odlučio da prenoći u vrtiću.

Tridesetdevetogodišnji prestupnik nije pružio otpor i dobrovoljno se predao Nacionalnoj gardi. Predat je policiji na dalju istragu.

Kurir.rs/News.rs

