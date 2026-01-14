Slušaj vest

Letovi na aerodromu Hitrou, najprometnijem u Evropi, poremećeni su zbog očiglednog viđenja drona.

Najmanje jedan let kompanije "Svis" iz Ciriha, koji je stigao, preusmeren je na Getvik, prema podacima "Flightradar24". Let LX324 je čekao skoro pola sata pre nego što su piloti odlučili da se preusmere na aerodrom u Saseksu.

- Ja sam na letu koji je preusmeren na Getvik. Izgleda da je neki kreten odlučio da je dobar dan da leti svojim dronom iznad Hitroua - napisao je korisnik X na svom nalogu ranije u toku dana.

- Letovi se nastavljaju normalno nakon kratke pauze u operacijama, nakon sumnje na viđenje drona. Pratićemo situaciju i sarađivati sa policijom i partnerskim avio-kompanijama kako bismo osigurali da aerodrom ostane bezbedan za rad - nadovezao se portparol Hitroa.

Presmeren let Foto: Printscreen Flight radar

Putnici su putem društvenih mreža rekli za The Independent da njihove avione kasni zbog neovlašćene "bespilotne letelice".

- Pozdrav sa mog BA leta za Sjedinjene Države, koji je takođe zaglavljen! Naš pilot nudi deci obilaske kokpita – nije dobar znak! - napisao je drugi korisnik.

Poslednjih meseci, aktivnost dronova je privremeno obustavila letove na brojnim evropskim aerodromima, uključujući Viljnus i Brisel.