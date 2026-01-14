Slušaj vest

Dok se u Vašingtonu odvijaju pregovori, nordijske zemlje su prešle sa reči na dela. Švedska i Norveška su zvanično potvrdile slanje svog vojnog osoblja na Grenland kao direktan odgovor na zahtev Danske za podršku u zaštiti suvereniteta kraljevine.

Švedski premijer Ulf Kristerson potvrdio je da su oficiri švedske vojske danas stigli na Grenland. Kristerson je na mreži X precizirao da je ovo raspoređivanje usledilo na izričit zahtev Danske. Švedski vojnici su deo šire grupe saveznika koja će delovati u okviru danske operacije pod nazivom „Arktička izdržljivost“.

Cilj njihovog prisustva je priprema i jačanje zajedničkih odbrambenih aktivnosti na ostrvu.

Norveški ministar odbrane, Tore Sandvik, potvrdio je da i Norveška šalje dva pripadnika svojih oružanih snaga na Grenland. Sandvik je izjavio da je svrha njihovog dolaska „mapiranje dalje saradnje između saveznika“.

Norveška strana je naglasila da se u okviru NATO vode intenzivni dijalozi o tome kako pojačati bezbednost na Arktiku, posebno u oblastima oko Grenlanda.

Arktička komanda: Stigli avioni sa saveznicima

Danska Arktička komanda objavila je da su u gradove Nuk i Kangerlusuak danas već sletela dva transportna aviona tipa C-130J. Ovi avioni su dopremili kako danske vojnike, tako i kolege iz savezničkih zemalja. Zvanični kanali komunikacije potvrđuju da je primarna svrha ovog pojačanog prisustva podrška pripremama za operativne vežbe i demonstracija sposobnosti NATO saveznika da deluju u arktičkim uslovima.

Svi ovi potezi, prema izveštajima DR-a, služe kao jasna poruka o nordijskom jedinstvu u trenutku kada se suverenitet Danske nad Grenlandom osporava iz Vašingtona.

(Kurir.rs/DR/P.V.)

