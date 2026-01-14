Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Leke Rasmunsen oštro je odgovorio predsedniku SAD Donaldu Trampu na njegovo ranije ismevanje Grenlanda.

Tramp je napravio "vic" sa danskim ostrvom, rekavši da ga brane psi sa dva para sanaka.

"Kraljevina Danska je već povećala doprinos tako što je uložila dodatna sredstva u vojne svrhe. Nisu u pitanju sanke sa psima, već brodovi, dronovi, borbeni avioni, i tako dalje. Definitivno smo spremni da uradimo još više od toga!", poručio je Rasmunsen.

Nakon današnjih pregovora u Vašingtonu, Danska je jasno poručila da ne želi da se svako jutro budi uz Trampove pretnje.

(Kurir.rs/P.V.)

