Policija je u sredu pozvana zbog slučaja neobične nesreće sa divljim životinjama u okrugu Kukshafen, u Donjoj Saksoniji, gde su zatekli foku, koju je pregazio automobil na seoskom putu između malih gradova Laven i Bramel, deset kilometara od obale Severnog mora.

Vozač je sam obavestio i pozvao policiju o nesreći.

Nažalost, foka nije preživela sudar, dok na vozilu nije pričinjena šteta. 

Otkud foka na auto-putu? 

- Mesto nesreće je oko deset kilometara od obale. Životinja je verovatno plivala uz reku Geste od estuara Vezer. Mesto nesreće je udaljeno samo 200 do 300 metara od reke - rekao je portparol policije. 

Zbog otopljene vode, područja oko reke su trenutno poplavljena. Prema policiji, seoski put je stoga još uvek bio pod vodom i zatvoren do juče.

Čuvar životinja Tim Feting iz utočišta za foke Norddajh u Donjoj Saksoniji takođe smatra da je teorija verovatna. On je pokupio telo.

- Nije neuobičajeno da foke plivaju uzvodno u unutrašnjim vodama. Mogu čak i mnogo dalje. Životinja je verovatno puzala preko poplavljenih polja na put. Zaista tragično - rekao je čuvar. 

Ni utočište za foke ni policija nisu čuli za takvu nesreću u kojoj je učestvovala foka u Nemačkoj.

Kurir.rs/Bild

