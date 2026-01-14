Slušaj vest

Trenutna globalna situacija je takva da je dobro vreme za početi piti, rekla je šefica spoljne politike EU Kaja Kalas liderima stranačkih grupa Evropskog parlamenta u sredu, rekla su dva izvora koja su bila prisutna za "Politiko.

Kalas je kazala liderima političkih grupa u Evropskom parlamentu da, iako ona ne pije previše, sada bi moglo biti pravo vreme da počne da konzumira alkohol s obzirom na to šta se događa širom sveta, piše Politiko pozivajući se na izjave dve osobe koje su bile prisutne kada je ona to rekla.

Izjava je data u isto vreme kada su se ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda sastali sa američkim liderima u Beloj kući kako bi razgovarali o Trampovoj pretnji da anektira ostrvo.

Kalina šala je usledila nakon što je nekoliko poslanika EU počelo da razmenjuje sarkastične čestitke za Novu godinu.

Visoka predstavnica EU našalila se, preneli su izvori Politika, tokom okupljanja visokih članova Evropskog parlamenta koji su čestitali jedni drugima novu godinu uz komentare da, sudeći prema događajima u svetu, godina i nije počela srećno.