Iransko pravosuđe demantovalo je vest da je demonstrant Erfan Soltani osuđen na smrt.

To su danas objavili iranski državni mediji.

Soltani je ranije bio naveden kao prvi demonstrant u Iranu osuđen na najtežu kaznu od početka nemira 28. decembra.

Njegova porodica prethodno je izjavila da im je rečeno da je izvršenje smrtne kazne vešanjem odloženo.

Erfan Soltani
Erfan Soltani Foto: X/Mahyar Tousi

Rojters prenosi da je iransko pravosuđe objavilo da 26-godišnji Soltani, uhapšen 10. januara tokom protesta u Iranu, nije osuđen na smrt.

Navodi se da se Soltani tereti za "udruživanje protiv unutrašnje bezbednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv vlasti", ali su iz pravosuđa pojasnili da se smrtna kazna ne primenjuje na takve optužbe ako ih sud potvrdi.

Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

U izveštaju se navodi i da je Soltani pritvoren u centralnom zatvoru u Karadžu.

