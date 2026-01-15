Slušaj vest

Federalni policajac je u Mineapolisu pucao u nogu ilegalnom imigrantu iz Venecuele nakon što ga je ovaj napao lopatom tokom pokušaja saobraćajnog zaustavljanja, saopštilo je danas američko Ministarstvo unutrašnje bezbednosti.

Očekuje se da će biti dobro, rekla su dvojica zvaničnika za CBS News.

Na mestu događaja se brzo formirala velika gomila, a demonstranti su se kasno u sredu uveče sukobili sa organima reda.

Pucnjava se dogodila tačno nedelju dana nakon što je službenik ICE Džonatan Ros ubio Rene Nikol Gud (37) na jugu Mineapolisa.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej i šef policije Brajan O'Hara održali su zajedničku konferenciju za novinare kasno u sredu uveče na kojoj je Frej pozvao na mir i pozvao protestante da „ne nasedaju na mamac“ Trampove administracije.

O'Hara je rekao da su njegovi službenici takođe pogođeni vatrometom, ledom i snežnim grudvama.

„Imamo približno 600 policajaca u Mineapolisu... i ima približno 3.000 agenata ICE u tom području“, rekao je Frej. „Imamo agente ICE širom našeg grada i širom naše države koji, zajedno sa graničnom patrolom, stvaraju haos. Ovo nije put kojim bi trebalo da idemo u Americi.“

Frej je rekao da situacija „nije održiva. Ovo je nemoguća situacija u koju se naš grad trenutno stavlja. I istovremeno, pokušavamo da pronađemo put napred, da ljudima obezbedimo bezbednost, da zaštitimo naše komšije, da održimo red.“

Frej se takođe oglasio na društvenim mrežama kasno u sredu uveče, rekavši: „Ameriko, ovo nije put kojim možemo da idemo. Video sam ponašanje ICE-a koje je nepodnošljivo. I za svakoga ko se večeras naseo, neka prestane. To nije korisno. Ne možemo odgovoriti na haos Donalda Trampa sopstvenim haosom.“

Zamenik državnog tužioca Tod Blanš objavio je saopštenje u sredu uveče u kojem optužuje guvernera Tima Volca i Freja za podsticanje nasilja.

„Pobuna u Minesoti je direktna posledica NEUSPEŠNOG guvernera i STRAŠNOG gradonačelnika koji podstiču nasilje protiv organa reda. To je odvratno“, rekla je Blanš. „Volc i Frej — fokusirana sam na to da VAS sprečim u vašem terorizmu svim potrebnim sredstvima. Ovo nije pretnja. To je obećanje.“

Prema rečima službenika za sprovođenje zakona koji su obavešteni o incidentu, pucnjava se dogodila oko 19 časova tokom ciljane akcije Službe za sprovođenje zakona i uklanjanje (ERO) u blizini Severne Šeste ulice i Severne 24. avenije.

Imigrant udario agenta ICE lopatom, ovaj otvorio vatru

Zvaničnici kažu da je jedan čovek naoružan lopatom — opisan kao „ilegalni stranac“ iz Venecuele i primarna meta operacije — napao policajca ICE, udarivši ga lopatom i pokušavši da udari agenta u glavu.

Agent ICE ERO je potom otvorio vatru, pogodivši čoveka u nogu.

Nakon što je upucan, čovek je pobegao u kuću. Službenici za sprovođenje zakona kažu da su kasnije utvrdili da se u kući nalaze još tri mete. Sve četiri osobe su se zabarikadirale unutar kuće.

Zbog situacije sa barikadama, dodatni agenti su pozvani na lice mesta, rekli su zvaničnici. Policajci su provalili u kuću uz pomoć specijalizovanog taktičkog tima ICE. Zvaničnici veruju da su sve osobe u kući privedene.

I policajac ICE koji je pogođen i muškarac koji je upucan prevezeni su u bolnicu. Stanje policajca i priroda njihovih povreda još uvek nisu potvrđeni.

Zvaničnici Ministarstva unutrašnje bezbednosti naveli su u saopštenju da je državljanin Venecuele prvobitno pobegao od policije u vozilu, ali je ubrzo udario u parkirani automobil pre nego što je pobegao peške.

Ministarstvo unutrašnje bezbednosti izdalo je saopštenje u sredu uveče u kojem se navodi da je policajca napao muškarac dok se opirao hapšenju, i dok su se borili na zemlji, „dva lica su izašla iz obližnjeg stana i takođe napala policajca lopatom za sneg i drškom metle“.

„Plašeći se za svoj život i bezbednost dok su ga napadale tri osobe, policajac je ispalio odbrambene hice kako bi odbranio svoj život“, rekli su zvaničnici Ministarstva unutrašnje bezbednosti.

Manje od sat vremena pre pucnjave, Volc je održao redak govor u udarnom terminu u kojem je pozvao predsednika Trampa i sekretarku za nacionalnu bezbednost Kristi Noem da „prekinu okupaciju“ države. Guverner je takođe pozvao stanovnike Minesote da snimaju postupke federalnih agenata radi korišćenja u budućim krivičnim gonjenjima.