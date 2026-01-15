Slušaj vest

Nemačka je poslala 13 vojnika na Grenland, a francuski predsednik Emanuel Makron potvrdio je da će i vojnici pod komandom Jelisejske palate učestvovati u operaciji "Arktička izdržljivost" koju na najvećem ostrvu na svetu organizuje Danska.

Dojče veče navodi da je nemačko Ministarstvo odbrane objavilo da će misija Bundesvera biti izviđačka i da bi trebalo da traje od 15. do 17. januara.

Nemački vojnici stigli su na poziv Danske, a transportni avion "Erbas E400M" prebacio ih je u Nuk na Grenlandu.

Iz Berlina je poručeno da je cilj misije da se "istraži mogući vojni doprinos u podršci Danskoj u garantovanju bezbednosti u regionu, na primer u pogledu kapaciteta za pomorski nadzor".

Koje druge zemlje šalju vojnike?

Danski vojni avion "Herkules" sleteo je noćas na civilni aerodrom u glavnom gradu Nuku.

U obližnji Arktički komandni centar danskih oružanih snaga stigla su dva autobusa sa danskim i s francuskim oficirima i vojnicima.

Francuski predsednik Emanuel Makron objavio je prethodno na društvenoj mreži X učešće trupa iz te zemlje u zajedničkim vežbama.

Pored toga, navodno su na putu ka Grenlandu vojnici iz Holandije, Kanade, Švedske, Velike Britanije i Norveške.

Nemački mediji navode da se operacija koordiniše iz Kopenhagena, a ne putem NATO struktura.

Razlog je taj što su nordijske zemlje u Alijansi, a samim tim i Grenland, pod komandom čije se sedište nalazi u Norfolku u SAD.

Ova operacija se, međutim, odvija bez učešća Amerikanaca, a što se tiče Nemačke, akcija se odvija pod nadzorom Ministarstva odbrane i uz vođstvo kabineta kancelara Fridriha Merca.

Bez dogovora na sastanku u Vašingtonu

Američki predsednik Donald Tramp je više puta poslednjih nedelja govorio o tome da namerava da preuzme kontrolu nad Grenlandom, navodeći da su razlozi za to bezbednosni problemi i navodna pretnja od Rusije i Kine.

Vlada SAD nije isključila mogućnost nasilnog preuzimanja danskog ostrva.

Sastanak predstavnika Danske, Grenlanda i SAD u Vašingtonu u sredu uveče nije uspeo da donese dogovor o tome kako dalje postupati.

Šef danske diplomatije Lars Loke Rasmusen je nakon sastanka kazao da Danska i SAD imaju "različita mišljenja" o tom pitanju.

- Slažemo se da se ne slažemo - rekao je on.

Međutim, dogovoreno je da se formira radna grupa na visokom nivou kako bi se istražilo da li se može pronaći zajednički pristup ovom pitanju.

Nemačka jasno odbacuje američke pretenzije

Grenland je autonomni deo Kraljevine Danske i samim time član NATO.

Vlada u Kopenhagenu odbacuje mogućnost da SAD preuzmu Grenland.

Nemačka vlada je jasno odbacila američke pretenzije na Grenland.

Međutim, kancelar Merc i ministar odbrane Boris Pistorijus su rekli da žele da sarađuju s Amerikom kako bi osigurali bezbednost arktičkog regiona od ruske pretnje.