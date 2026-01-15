Slušaj vest

Rusija je dronom pogodila dečje igralište u centru Lavova u zapadnoj Ukrajini, saopštio je guverner Maksim Kozicki. Dodao je da prema preliminarnim informacijama niko nije poginuo u napadu.

Gradonačelnik Andrij Sadovi je izvestio da je udarni talas polomio prozore na obližnjim zgradama, uključujući Politehnički institut i stambene zgrade.

Vazdušna uzbuna za Lavovsku oblast objavljena je u 6:09 po lokalnom vremenu, a završena je u 6:51.

Sadovi je izjavio da se pogođeno igralište nalazi u blizini spomenika ukrajinskom desničarskom militantu s početka 20. veka Stepanu Banderi. Napomenuo je da je Rusija pogodila „simbolično mesto“ kojeg se, kako je naveo, „agresor najviše plaši“.

Ko je bio Stepan Bandera?

Stepan Bandera je bio ukrajinski nacionalistički političar i jedan od vođa Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) u prvoj polovini 20. veka. Zalagao se za stvaranje nezavisne ukrajinske države, uključujući i upotrebu nasilja kao političkog sredstva.

Tokom Drugog svetskog rata, deo OUN je sarađivao sa nacističkom Nemačkom u ranim fazama rata, računajući na Hitlera da će podržati ukrajinsku nezavisnost. Godine 1941, Bandera je proglasio nezavisnost Ukrajine bez nemačkog odobrenja, zbog čega su ga nacisti ubrzo uhapsili i zatvorili u koncentracioni logor Zaksenhauzen.

Uprkos tome, frakcije povezane sa njegovim pokretom učestvovale su u masovnim zločinima nad Poljacima i Jevrejima, posebno u Voliniji i istočnoj Galiciji. Zbog ovih zločina, Bandera se u Poljskoj i Izraelu smatra ratnim zločincem i ekstremistom.