Vozači koji su se jutros kretali auto-putem na Tajlandu zabeležili su trenutak kada se kran srušio na kolovoz.

U nesreći, koja se dogodila u blizini Bangkoka, poginule su dve osobe, dok je petoro ljudi zadobilo povrede.

Najnoviji incident zabeležen je u provinciji Samut Sakhon, gde je kran angažovan na izgradnji nadvožnjaka pao na saobraćajnicu u trenutku prolaska vozila.

Do ove tragedije došlo je svega dan nakon što je pad krana na voz severoistoku Tajlanda izazvao smrt 32 putnika u vozu.

(Kurir.rs)

