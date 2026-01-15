Samo dan nakon jučerašnje stravične nesreće na Tajalndu kada je pan krao i prepolovio voz na pola, doogodio se novi incident u blizini Bangkoka
NOVA NESREĆA NA TAJLANDU
POGLEDAJTE STRAVIČAN SNIMAK PADA KRANA NA AUTO-PUT: Konstrukcija se sručila direktno na vozila koja su prolazila, ostali smrskani, ima i mrtvih! (VIDEO)
Slušaj vest
Vozači koji su se jutros kretali auto-putem na Tajlandu zabeležili su trenutak kada se kran srušio na kolovoz.
U nesreći, koja se dogodila u blizini Bangkoka, poginule su dve osobe, dok je petoro ljudi zadobilo povrede.
Najnoviji incident zabeležen je u provinciji Samut Sakhon, gde je kran angažovan na izgradnji nadvožnjaka pao na saobraćajnicu u trenutku prolaska vozila.
Do ove tragedije došlo je svega dan nakon što je pad krana na voz severoistoku Tajlanda izazvao smrt 32 putnika u vozu.
(Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši