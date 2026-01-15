Slušaj vest

Grenlandska ministarka spoljnih poslova, Vivijan Mocfeldt, bila je na ivici suza tokom intervjua uživo za grenlandsku televiziju KNR, odmah nakon sastanka sa potpredsednikom SAD DŽ. D. Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom.

Vidno potresena, sa rukom na grudima i drhtavim glasom, Mocfeldt je opisala nepodnošljiv teret koji je nosila poslednjih dana.

„Poslednjih nekoliko dana bilo je izuzetno teško. Pritisak je bio sve veći, a mi smo se spremali za svaki mogući scenario“, rekla je ministarka.

Priznala je da je pokušala da objasni američkim zvaničnicima strah i neizvesnost koji su obuzeli grenlandsko stanovništvo zbog stalnih pretnji iz Vašingtona.

Grenlanđani menjaju taktiku: „Ovo nije vreme za kockanje...“

"Jasno je da predsednik Tramp i dalje želi da osvoji Grenland“, rekao je danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen, dodajući da nije očekivao da će se to promeniti u jednom razgovoru.

Jedini konkretan sporazum je osnivanje „radne grupe na visokom nivou“ koja će pokušati da pronađe rešenje za „zabrinutost“ američkog predsednika, iako niko ne može da garantuje da će grupa uroditi plodom.

Tramp je više puta poslednjih nedelja govorio da je strateški locirano i mineralima bogato ostrvo ključno za bezbednost Sjedinjenih Država i da mora biti u vlasništvu kako bi se sprečilo da ga Rusija ili Kina okupiraju.

Rekao je da su sve opcije na stolu kako bi se obezbedila teritorija, što je izazvalo previranja unutar NATO saveza.

Sastanak Amerikanca i Danaca oko Grenlanda

Podsetimo, juče je u zgradi Ajzenhauer u Vašingtonu održan, kako mnogi kažu, "sudbonosni" sastanak koji se u međunarodnim krugovima već opisuje kao velika politička drama između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda.

Delegaciju koja brani interese Danske i Grenlanda predvodili su danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen i grenlandska ministarka spoljnih poslova Vivijan Motcfelt.

Oni su u blizinu Bele kuće stigli direktno iz danske ambasade kako bi se suočili sa najvišim predstavnicima američke administracije - potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubijom.