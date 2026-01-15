Svi događaji
11:57

Nemačka preporučuje izbegavanje iranskog vazdušnog prostora

Nemačka kontrola letenja je u četvrtak preporučila avionima da izbegavaju iranski vazdušni prostor, nakon što su Sjedinjene Države poslednjih dana upozorile na moguću vojnu intervenciju u Iranu, javila je agencija Frans pres (AFP).

Portparol nemačke kancelarije za bezbednost avijacije rekao je da je preporuka „da se ne leti iznad iranskog vazdušnog prostora... do 10. februara“. Dodao je da je savet izdat „po nalogu ministarstva saobraćaja“.

Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Foto: Olivier Hoslet/Pool EPA, OLIVIER HOSLET / POOL/EPA POOL

11:54

Novi Zeland osuđuje nasilje i represiju u Iranu

Ministar spoljnih poslova Novog Zelanda Vinston Piters izjavio je u četvrtak da je njegova vlada „zapanjena eskalacijom nasilja i represije“ u Iranu.

U objavi na društvenoj mreži X, Piters je osudio akcije iranskih snaga bezbednosti. „Osuđujemo brutalni obračun iranskih snaga bezbednosti, uključujući ubijanje demonstranata“, napisao je.

„Iranci imaju pravo na mirne proteste, slobodu izražavanja i pristup informacijama – a ta prava se trenutno brutalno guše“, navodi se u objavi. Piters je dodao da je njegova vlada izrazila ozbiljnu zabrinutost iranskoj ambasadi u Velingtonu.

11:53

Turska poziva na dijalog

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan pozvao je na dijalog kako bi se rešila kriza u Iranu, javlja agencija Frans pres (AFP). „Apsolutno želimo da se problemi reše dijalogom“, rekao je Fidan novinarima u Istanbulu.

Takođe je izrazio nadu da će Sjedinjene Države i Iran postići rešenje. „Nadamo se da će Sjedinjene Države i Iran rešiti ovo pitanje između sebe - bilo putem posrednika, drugih aktera ili direktnim dijalogom“, dodao je.

Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Turske Foto: MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, printscreen YT, NECATI SAVAS/EPA

11:22

Mediji: Pentagon prebacuje nosač aviona na Bliski istok

Američki sajt Njuznejšen objavio je da Pentagon premešta udarnu grupu brodova na čelu sa nosačem aviona "USS Abraham Linkoln" iz Južnog kineskog mora na Bliski istok, u područje odgovornosti Centralne komande SAD, usled eskalacije napetosti između Trampove administracije i Irana.

U formaciji s ovim nosačem aviona stižu i drugi brodovi i najmanje jedna podmornicu, a očekuje se da će premeštanje trajati oko nedelju dana.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" Foto: EPA / Cati Cladera, AP / US Navy

Navodi se da do ovog značajnog vojnog manevra dolazi u vreme nemira u Iranu i rasprava o tome da li će Bela kuća pružiti oružanu podršku demonstrantima koji se protive iranskim vlastima.

Područje odgovornosti Centralne komande SAD obuhvata severoistočnu Afriku, Bliski istok i srednju i južnu Aziju, a uključuje 21 državu poput Egipta, Iraka, Avganistana, Irana i Pakistana.

Američki nosač aviona Džerald Ford Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia, EPA, Profimedia

Američki nosač aviona "USS Džerald Ford", najveći na svetu, trenutno se nalazi kod obala Venecuele zajedno sa velikim brojem bojnih brodova zbog akcije izvedene protiv predsednika Nikolasa Madura, što je do sada ograničavalo vojne opcije Amerike za slučaj da Tramp odluči da započne napad na Iran.

"USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock

11:20

Izrael i Iran postigli tajni dogovor uz pomoć Rusije da ne započinju preventivne napade

Vašingrton post saznaje da su Izrael i Iran postigli tajni dogovor uz pomoć Rusije da ne započinju preventivne napade.

Vladmir Putin Benjamin Netanijahu
Foto: ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Navodi se da se to desilo pred početak protesta u Iranu, ali nije jasno na koji način su demonstracije poslednjih nedelja promenile statove obe strane ili da li će se one nastaviti da se pridržavaju ovog privatnog sporazuma.

11:17

Iransko pravosuđe kaže da Erfan Soltani nije osuđen na smrt, porodici javljeno samo da je vešanje odloženo

Iransko pravosuđe demantovalo je vest da je demonstrant Erfan Soltani osuđen na smrt.

Soltani se tereti za "udruživanje protiv unutrašnje bezbednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv vlasti", ali su iz pravosuđa poručili da se smrtna kazna ne primenjuje na takve optužbe ako ih sud potvrdi.

Erfan Soltani
Erfan Soltani Foto: X/Mahyar Tousi

Soltani je ranije bio naveden kao prvi demonstrant u Iranu osuđen na najtežu kaznu od početka nemira 28. decembra.

Njegova porodica prethodno je izjavila da im je rečeno da je izvršenje smrtne kazne vešanjem odloženo.

11:14

Tramp ne bi Pahlavija na čelo Irana: Deluje fino, ali ne znam kako bi se ponašao u svojoj zemlji

Tramp je izrazio sumnju u to da bi iranski prognani prestolonaslednik Reza Pahlavi, koji iz egzila podstiče demonstrante na proteste, mogao da preuzme vlast.

Američki predsednik je rekao da Pahlavi "deluje veoma fino".

Prestolonaslednik Reza Pahlavi i dinastija Pahlavi Foto: Shutterstock, AP Thomas Padilla

- Ali ne znam kako bi se ponašao u svojoj zemlji - rekao je šef Bele kuće.

11:12

Noćas pet sati bilo zatvoreno nebo nad Iranom

Iranski vazdušni prostor bio je noćas pet sati zatvoren za skoro sve letove, a nekoliko avio-kompanija je najavilo da će preusmeriti letove kako bi zaobišli ovu zemlju.

11:00

Danas sednica Saveta bezbednosti UN o Iranu na američki zahtev

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas situaciju u Iranu, saopštila je portparolka Stalne misije Somalije pri UN, čija zemlja u januaru predsedava Savetu.

"Potvrđujem da predsedništvo namerava da zakaže brifing o situaciji u Iranu u četvrtak, 15. januara 2026. godine, u 15 časova (21 sat u Srbiji), na zahtev Sjedinjenih Američkih Država", rekla je portparolka somalijske misije Hadidža Ahmed.

Savet Bezbednosti UN
Foto: Xie E / Xinhua News / Profimedia

Sjedinjene Države zatražile su hitan sastanak kako bi se razmotrile posledice nemira i moguće međunarodne mere, navode diplomatski izvori, prenosi britanski Gardijan.