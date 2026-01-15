AMERIČKI NOSAČ AVIONA IDE KA BLISKOM ISTOKU, ODBROJAVA SE DO NAPADA NA IRAN! Bojne brodove prati podmornica, evo kada stižu u zonu Centralne komande SAD (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Iran "ne planira" da pogubi demonstrante uhapšene na protestima koji u toj zemlji traju od 28. decembra, ali i dalje ne isključuje mogućnost vojne akcije SAD.
Pentagon je prilagodio opcije za napad kako bi ispunio ciljeve koje je postavio Tramp, koji je članovima tima za nacionalnu bezbednost Bele kluće poručio da želi da američka akcija nanese brz i odlučan udarac vlastima u Teheranu.
Izvori medija iz Vašingtona navode da predsednik SAD nastoji da izbegne sukob koji bi trajao duže i mogao da se otegne.
- Ukoliko (Tramp) uradi nešto, on želi da to bude defintivno - kazala za NBC osoba upoznata sa stavovima šefa Bele kuće.
Sve u vezi sa jučerašnjim događajima u Iranu imate u blogu OVDE.
Nemačka preporučuje izbegavanje iranskog vazdušnog prostora
Nemačka kontrola letenja je u četvrtak preporučila avionima da izbegavaju iranski vazdušni prostor, nakon što su Sjedinjene Države poslednjih dana upozorile na moguću vojnu intervenciju u Iranu, javila je agencija Frans pres (AFP).
Portparol nemačke kancelarije za bezbednost avijacije rekao je da je preporuka „da se ne leti iznad iranskog vazdušnog prostora... do 10. februara“. Dodao je da je savet izdat „po nalogu ministarstva saobraćaja“.
Novi Zeland osuđuje nasilje i represiju u Iranu
Ministar spoljnih poslova Novog Zelanda Vinston Piters izjavio je u četvrtak da je njegova vlada „zapanjena eskalacijom nasilja i represije“ u Iranu.
U objavi na društvenoj mreži X, Piters je osudio akcije iranskih snaga bezbednosti. „Osuđujemo brutalni obračun iranskih snaga bezbednosti, uključujući ubijanje demonstranata“, napisao je.
„Iranci imaju pravo na mirne proteste, slobodu izražavanja i pristup informacijama – a ta prava se trenutno brutalno guše“, navodi se u objavi. Piters je dodao da je njegova vlada izrazila ozbiljnu zabrinutost iranskoj ambasadi u Velingtonu.
Turska poziva na dijalog
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan pozvao je na dijalog kako bi se rešila kriza u Iranu, javlja agencija Frans pres (AFP). „Apsolutno želimo da se problemi reše dijalogom“, rekao je Fidan novinarima u Istanbulu.
Takođe je izrazio nadu da će Sjedinjene Države i Iran postići rešenje. „Nadamo se da će Sjedinjene Države i Iran rešiti ovo pitanje između sebe - bilo putem posrednika, drugih aktera ili direktnim dijalogom“, dodao je.
Mediji: Pentagon prebacuje nosač aviona na Bliski istok
Američki sajt Njuznejšen objavio je da Pentagon premešta udarnu grupu brodova na čelu sa nosačem aviona "USS Abraham Linkoln" iz Južnog kineskog mora na Bliski istok, u područje odgovornosti Centralne komande SAD, usled eskalacije napetosti između Trampove administracije i Irana.
U formaciji s ovim nosačem aviona stižu i drugi brodovi i najmanje jedna podmornicu, a očekuje se da će premeštanje trajati oko nedelju dana.
Navodi se da do ovog značajnog vojnog manevra dolazi u vreme nemira u Iranu i rasprava o tome da li će Bela kuća pružiti oružanu podršku demonstrantima koji se protive iranskim vlastima.
Područje odgovornosti Centralne komande SAD obuhvata severoistočnu Afriku, Bliski istok i srednju i južnu Aziju, a uključuje 21 državu poput Egipta, Iraka, Avganistana, Irana i Pakistana.
Američki nosač aviona "USS Džerald Ford", najveći na svetu, trenutno se nalazi kod obala Venecuele zajedno sa velikim brojem bojnih brodova zbog akcije izvedene protiv predsednika Nikolasa Madura, što je do sada ograničavalo vojne opcije Amerike za slučaj da Tramp odluči da započne napad na Iran.
Izrael i Iran postigli tajni dogovor uz pomoć Rusije da ne započinju preventivne napade
Vašingrton post saznaje da su Izrael i Iran postigli tajni dogovor uz pomoć Rusije da ne započinju preventivne napade.
Navodi se da se to desilo pred početak protesta u Iranu, ali nije jasno na koji način su demonstracije poslednjih nedelja promenile statove obe strane ili da li će se one nastaviti da se pridržavaju ovog privatnog sporazuma.
Iransko pravosuđe kaže da Erfan Soltani nije osuđen na smrt, porodici javljeno samo da je vešanje odloženo
Iransko pravosuđe demantovalo je vest da je demonstrant Erfan Soltani osuđen na smrt.
Soltani se tereti za "udruživanje protiv unutrašnje bezbednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv vlasti", ali su iz pravosuđa poručili da se smrtna kazna ne primenjuje na takve optužbe ako ih sud potvrdi.
Soltani je ranije bio naveden kao prvi demonstrant u Iranu osuđen na najtežu kaznu od početka nemira 28. decembra.
Njegova porodica prethodno je izjavila da im je rečeno da je izvršenje smrtne kazne vešanjem odloženo.
Tramp ne bi Pahlavija na čelo Irana: Deluje fino, ali ne znam kako bi se ponašao u svojoj zemlji
Tramp je izrazio sumnju u to da bi iranski prognani prestolonaslednik Reza Pahlavi, koji iz egzila podstiče demonstrante na proteste, mogao da preuzme vlast.
Američki predsednik je rekao da Pahlavi "deluje veoma fino".
- Ali ne znam kako bi se ponašao u svojoj zemlji - rekao je šef Bele kuće.
Noćas pet sati bilo zatvoreno nebo nad Iranom
Iranski vazdušni prostor bio je noćas pet sati zatvoren za skoro sve letove, a nekoliko avio-kompanija je najavilo da će preusmeriti letove kako bi zaobišli ovu zemlju.
Danas sednica Saveta bezbednosti UN o Iranu na američki zahtev
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas situaciju u Iranu, saopštila je portparolka Stalne misije Somalije pri UN, čija zemlja u januaru predsedava Savetu.
"Potvrđujem da predsedništvo namerava da zakaže brifing o situaciji u Iranu u četvrtak, 15. januara 2026. godine, u 15 časova (21 sat u Srbiji), na zahtev Sjedinjenih Američkih Država", rekla je portparolka somalijske misije Hadidža Ahmed.
Sjedinjene Države zatražile su hitan sastanak kako bi se razmotrile posledice nemira i moguće međunarodne mere, navode diplomatski izvori, prenosi britanski Gardijan.