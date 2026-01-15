Slušaj vest

Odbrambena kompanija Destinus predstavila je novu krstareću raketu , Ruta Blok 2, koja nadmašuje svog prethodnika po svim ključnim karakteristikama i dizajnirana je za borbu protiv ruskih snaga.

Prema pisanju lista „Difens Ekspres“ , Destinus je predstavio krstareću raketu Ruta Blok 2, koja se radikalno razlikuje od prve verzije koja je kategorisana kao „raketa za dronove“.

Slike rakete, zajedno sa njenim specifikacijama, objavila je kompanija Destinus, njen programer i proizvođač.

Kompanija trenutno ima sedište u Holandiji, a osnovao ju je Mihail Kokorič, preduzetnik ruskog porekla koji je pobegao iz Rusije i odrekao se ruskog državljanstva.

Karakteristike nove rakete Ruta Blok 2

Nova raketa Ruta Blok 2 ima težu bojevu glavu od preko 250 kg i domet preko 450 km.

Opremljena je višemodalnim navođenjem pomoću veštačke inteligencije, što joj omogućava probijanje složenih sistema protivvazdušne odbrane čak i uz elektronsko ometanje.

Raketa ima poboljšani trup za smanjenje vidljivosti i sklopivo krilo, što omogućava lansiranje sa zemlje ili iz aviona.

Nosni deo s termovizijskom glavom povećava preciznost u završnoj fazi leta. Ovi dizajnerski izbori čine Ruta Blok 2 potpuno novim sistemom, a ne samo nadogradnjom prethodne verzije.

Foto: Printscreen/Youtube/Defense News

Još nije objavljeno kada će biti spremna za upotrebu.

Uprkos ranijim izjavama da će ukrajinska vojska rasporediti raketu Ruta već u decembru 2024. godine, javno dostupne informacije o sistemu ostaju ograničene.

Ukrajina je već koristila svoje nove rakete „Flamingo“ i „Ruta“ u borbi , a planirani su dodatni udari, rekao je predsednik Volodimir Zelenski krajem oktobra 2025. godine. „Flamingo je korišćen u borbi. Ruta je korišćena u borbi. Činimo sve kako bismo ove godine mogli da sprovedemo ozbiljnija ispitivanja – ne samo jedno, dva ili tri. Verujemo da ćemo uspeti“, rekao je on.

Početkom decembra 2024. godine, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da je Ukrajina uspešno testirala raketu „Ruta“.

Prema Destinus-u, raketa „Ruta“ je dizajnirana za širok spektar misija, uključujući prikupljanje obaveštajnih podataka, brzo reagovanje na nadzor, reagovanje na katastrofe i vanredne situacije, isporuku tereta u hitnim slučajevima, obuku ciljeva i udarne operacije.