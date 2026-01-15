SNEG PAO S KROVA I UBIO DVOJE LJUDI: Proglašena vanredna situacija u Petropavlovsku, oglasio se gradonačelnik
U Petropavlovsku Kamčatskom dve osobe su poginule tako što je na njih pao sneg sa krova, zbog čega je proglašeno vanredno stanje, saopštio je danas gradonačelnik tog grada Jevgenij Beljajev.
- Odluka o proglašenju vanrednog stanja će omogućiti gradskoj upravi da rasporedi dodatne snage kako bi se izborila sa posledicama ciklona - rekao je Beljajev u objavi na Telegramu.
On je kazao da je neprihvatljiva "kriminalna neaktivnost kompanija za upravljanje, koje ne uspevaju blagovremeno da uklone sneg i led sa krovova i streha".
- Takav nemar je, nažalost, doveo do tragedije koja je rezultirala smrću stanovnika grada. Apsolutno je jasno da kompanija za upravljanje nije preduzela adekvatne mere da očisti područje od snega i leda, niti da postavi barijere koje upozoravaju na opasnost od boravka u zoni lavina - kazao je Beljajev.
Istakao je da će organi za sprovođenje zakona proceniti radnje, ili neaktivnost odgovornih.
- Čekanje povoljnih vremenskih uslova je neprihvatljivo. Živimo na Kamčatki i posledice ciklona moraju se odmah rešiti - zaključio je Beljajev.