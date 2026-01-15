Slušaj vest

Španska policija okružila je putnički avion Turkish Airlines-a koji je jutros sleteo u Barselonu zbog prijavljene pretnje.

 Prema informacijama španskog portala El Confidential, u pitanju je navodna pretnja bombom.

Avion koji je poleteo iz Istanbula za Barselonu pratili su vojni avioni Španije i Francuske dok je leteo iznad Sredozemnog mora.

Pretnja je otkrivena oko 10 sati, dok je avion bio iznad Italije, a pre sletanja je nekoliko puta kružio. Policija je potom ušla u avion sa 148 putnika i sedam članova posade, koji su se naknadno iskrcali u sigurnoj zoni.

Vlada Katalonije saopštila je da je aktivirala plan Aerokat, specijalni protokol za vazduhoplovne vanredne situacije, kako bi pratila rizični let na El Pratu.

Istraga je u toku.

(Kurir.rs/DailyMail)

Ne propustitePlanetaOVO JE NOVO SMRTONOSNO ORUŽJE, DIZAJNIRANO ZA RAT SA RUSIJOM: Zver sa teškom bojevom glavom dometa preko 450 kilometara stiže na front! (FOTO)
Rute blok2.jpg
PlanetaPOJAVILA SE FOTOGRAFIJA KINESKOG "SUPERVOJNIKA"! Šta je sve na njemu, komentari pljušte: Kao igrač iz video igara koji je platio za dodatnu opremu (FOTO)
shutterstock_2684436191.jpg
PlanetaDA LI KASNO STIŽE TRAMPOV NOSAČ AVIONA? PROTESTI U IRANU SKORO UGUŠENI! Nema više pucnjave tokom noći, u Teheranu ujutru nema više ni znakova požara (FOTO)
Iran Donald Tramp
PlanetaPOTRESENA, NA IVICI SUZA I DRHTAVOG GLASA: Grenlandska ministarka se SLOMILA nakon sastanka sa Amerikancima: "Bilo je teško, pokušala sam da im objasnim" (FOTO)
ana06 AP John Mcdonnell.jpg