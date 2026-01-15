HAOS NA AERODROMU U BARSELONI, POLICIJA OPKOLILA AVION ZBOG PRETNJI: Letelica kružila pre sletanja
Španska policija okružila je putnički avion Turkish Airlines-a koji je jutros sleteo u Barselonu zbog prijavljene pretnje.
Prema informacijama španskog portala El Confidential, u pitanju je navodna pretnja bombom.
Avion koji je poleteo iz Istanbula za Barselonu pratili su vojni avioni Španije i Francuske dok je leteo iznad Sredozemnog mora.
Pretnja je otkrivena oko 10 sati, dok je avion bio iznad Italije, a pre sletanja je nekoliko puta kružio. Policija je potom ušla u avion sa 148 putnika i sedam članova posade, koji su se naknadno iskrcali u sigurnoj zoni.
Vlada Katalonije saopštila je da je aktivirala plan Aerokat, specijalni protokol za vazduhoplovne vanredne situacije, kako bi pratila rizični let na El Pratu.
Istraga je u toku.
(Kurir.rs/DailyMail)