Slušaj vest

Alekseј Skljar (49), nekadašnji zamenik ministra za rad Ruske Federacije, pronađen je mrtav u svojoj vili u Moskvi.

Prema navodima, vrata vile su navodno bila otvorena, a njegovo telo pronađeno je na hodniku. Navodno je u blizini tela pronađeno oružje.

Policija istražuje kako je došlo do smrti ruskog političara, kojeg je premijer Mišustin smenio 2022. godine.

Skljar je bio na poziciji zamenika ministra za rad i socijalnu zaštitu od 2018. godine.

Nakon što je napustio državnu upravu, otvorio je svoju firmu, na čije čelo je postavio svoju 17 godina mlađu suprugu, koju je oženio pre tri godine, nedugo nakon razvoda od prve žene.

Uskoro opširnije...

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

Ne propustitePlanetaSNEG PAO S KROVA I UBIO DVOJE LJUDI: Proglašena vanredna situacija u Petropavlovsku, oglasio se gradonačelnik
krov sneg sneg na krovu
PlanetaOVO JE NOVO SMRTONOSNO ORUŽJE, DIZAJNIRANO ZA RAT SA RUSIJOM: Zver sa teškom bojevom glavom dometa preko 450 kilometara stiže na front! (FOTO)
Rute blok2.jpg
PlanetaRUSI DRONOM POGODILI DEČIJE IGRALIŠTE! Objavljen snimak udara, UŽAS u centru Lavova! "Gađali su simbolično mesto kojeg se agresor najviše plaši" (VIDEO)
Lavov Ukrajina
PlanetaTAJNI DOGOVOR IRANA I IZRAELA UZ POSREDOVANJE RUSIJE! Sve krenulo nakon Trampove poruke Putinu da se "prvo pozabavi Ukrajinom" (FOTO)
Vladmir Putin Benjamin Netanijahu