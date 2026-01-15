ASTRONAUTI SE VRATILI IZ SVEMIRA ZBOG BOLESTI JEDNOG OD NJIH Evakuisani sa Međunarodne svemirske stanice, ne zna se o kom zdravstvenom problemu se radi (VIDEO)
Američka svemirska agencija NASA saopštila je da su danas četiri astronauta iz misije "SpejsEks Kru 11" bezbedno sleteli u Tihi okean kod obale Kalifornije, nakon napuštanja Međunarodne svemirske stanice (MSS) zbog medicinskog problema jednog člana posade.
Posada koju čine Amerikanci Majk Finke i Zena Kardman, japanski astronaut Kimija Jui i ruski kosmonaut Oleg Platonov stigli su na MSS 1. avgusta prošle godine i plan je bio da ostanu do sredine februara, ali je putovanje skraćeno i otkazana svemirska šetnja zbog zdravstvenog problema člana posade.
Svemirska letelica "Dragon endeavor" sletela je u Tihi okean, a posada je opisana kao "stabilna, bezbedna i dobro negovana".
Nema izveštaja o žrtvama ili komplikacijama, a identitet obolelog člana posade i priroda medicinskog problema nisu otkriveni.
Kontrola nad MSS predata je ruskom kosmonautu Sergeju Kud-Sverčkovu i preostalim članovima posade.
