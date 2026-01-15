Slušaj vest

Američka svemirska agencija NASA saopštila je da su danas četiri astronauta iz misije "SpejsEks Kru 11" bezbedno sleteli u Tihi okean kod obale Kalifornije, nakon napuštanja Međunarodne svemirske stanice (MSS) zbog medicinskog problema jednog člana posade.

Posada koju čine Amerikanci Majk Finke i Zena Kardman, japanski astronaut Kimija Jui i ruski kosmonaut Oleg Platonov stigli su na MSS 1. avgusta prošle godine i plan je bio da ostanu do sredine februara, ali je putovanje skraćeno i otkazana svemirska šetnja zbog zdravstvenog problema člana posade.

Astronauti se vratili sa Međunarodne svemirske stanice (MSS) zbog zdravstvenih problema jednog od članova posade misije "SpejsEks Kru 11"  Foto: NASA/BILL INGALLS HANDOUT/NASA

Svemirska letelica "Dragon endeavor" sletela je u Tihi okean, a posada je opisana kao "stabilna, bezbedna i dobro negovana".

Nema izveštaja o žrtvama ili komplikacijama, a identitet obolelog člana posade i priroda medicinskog problema nisu otkriveni.

Kontrola nad MSS predata je ruskom kosmonautu Sergeju Kud-Sverčkovu i preostalim članovima posade.

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlanetaNASA NAJAVILA LET NA MESEC: "Američki astronauti će napraviti najduže svemirsko putovanje u istoriji"
screenshot-2.jpg
PlanetaSPREMNI ZA LET NA MESEC I MARS: NASA dobila novog šefa, Senat potvrdio izbor
NASA Džared Isakmen.jpg
PlanetaA LEPO JE KIM KARDAŠIJAN PITALA ŠTA JE TO! Za većinu naučnika 3I/Atlas samo kometa, ali profesor Harvarda i Ilon Mask misle da je možda VANZEMALJSKI BROD (FOTO)
3I/Atlas kometa Kim Kardašijan
PlanetaE, OVO JE RAT! "NISMO SLETELI NA MESEC!" "JESMO, 6 PUTA" Obračun Kim Kardašijan i NASA, u sve umešan i TRAMP, a onda je starleta postavila NOVO PITANJE (VIDEO)
Kim Kardašijan Donald Tramp NASA