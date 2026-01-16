Slušaj vest

Ruske vlasti naredile su danas britanskom diplomati da napusti zemlju uz navode o špijuniranju.

Ruska Savezna bezbednosna služba (FSB) navela je da je član osoblja ambasade radio za britansku obaveštajnu službu. Službe nije dala dokaze o tome. Akreditacija diplomate je povučena i ta osoba mora da napusti zemlju u roku od dve nedelje, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Otpravnica poslova Britanije u Rusji Danae Dolakia pozvana je u sedište ministartva u Moskvi da joj se uruči ova odluka.

"Moskva neće tolerisati rad neprijavljenih britanskih obaveštajnih agenata u Rusiji, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je dodalo da će odgovoriti istom merom na svako delovanje u Londonu u odnosu na ovaj slučaj.

Za sada nema reakcije britanske vlade o tom pitanju.

Rusija i NATO saveznici sproveli su više rundi uzajamnih proterivanja diplomata kako su odnosi sa Rusijom pali na najniži nivo od Hladnog rata posle početka ruske invazije Ukrajine u februaru 2022.

Moskva je prethodno proterala dvoje britanskih diplomata baziranim u Moskvi zbog navoda o špijunaži u martu 2025. godine, Britanija je tada nazvala te optužbe "zlonamernim i neoisnovanim".