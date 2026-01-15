Ova zaplena predstavlja šesti brod koji je poslednjih nedelja bio na meti, a koji je ili prevozio venecuelansku naftu ili je to činio u prošlosti
Planeta
AMERIKA ZAPLENILA JOŠ JEDAN TANKER POVEZAN SA VENECUELOM! Objavljen snimak dramatične akcije na Karibima! (VIDEO)
Sjedinjene Američke Države zaplenile su još jedan tanker povezan sa Venecuelom, rekla su u četvrtak za Reuters dva američka zvaničnika, uoči sastanka između predsednika Donalda Trampa i venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado.
Ova zaplena predstavlja šesti brod koji je poslednjih nedelja bio na meti, a koji je ili prevozio venecuelansku naftu ili je to činio u prošlosti.
Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, naveli su da je zaplena izvršena na Karibima, ali nisu identifikovali plovilo.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
